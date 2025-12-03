Triumph lansează Tiger Sport 800 Tour pentru 2026, cu pachet complet de echipamente dedicate touringului

Triumph Motorcycles a prezentat oficial noul Tiger Sport 800 Tour, o versiune orientată către touring a modelului Tiger Sport 800, dezvoltată pentru a combina performanțele sportive ale tricilindrului britanic cu dotări extinse pentru călătorii lungi. Noul model va ajunge în reprezentanțe începând cu februarie 2026 și include, în configurația standard, echipamente de confort și transport care până acum necesitau pachete suplimentare.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Tiger Sport 800 Tour se bazează pe platforma Tiger Sport 800, cunoscută pentru motorul său de 798 cmc cu trei cilindri și pentru comportamentul agil. Versiunea Tour introduce o serie de dotări dedicate utilizării pe distanțe lungi: cric central, manșoane încălzite, protecții pentru mâini și o șa comfort cu structură optimizată. Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS) este de asemenea oferit standard.

Un element esențial al noii versiuni este pachetul integrat de bagaje: două cutii laterale colorate în aceeași schemă cu motocicleta și un top case de 49 litri, compatibil cu două căști integrale, montat pe un suport din aluminiu. Cutia superioară include două perne de sprijin pentru pasager. Capacitatea totală de transport ajunge la 106 litri.

Modelul va fi disponibil în două finisaje noi: Matt Cobalt, care combină tonuri de albastru cu accente în Matt Sapphire Black și detalii aurii, respectiv Carnival Red, o schemă lucioasă cu nuanțe de roșu intens, completată de aceleași inserții aurii. Culorile sunt extinse și pe bagaje pentru un aspect unitar.

Motor și performanțe

Tiger Sport 800 Tour este echipat cu motorul Triumph de 800 cmc, trei cilindri, răcit cu lichid, care dezvoltă 115 CP la 10.750 rpm și un cuplu maxim de 84 Nm la 8.500 rpm. Potrivit Triumph, 90% din cuplu este disponibil în zona medie a turațiilor, contribuind la o reacție rapidă în utilizarea cotidiană și la o livrare liniară a puterii.

Transmisia cu șase trepte include sistemul Triumph Shift Assist standard, pentru schimbări fără ambreiaj. Evacuarea este un sistem 3-în-1 cu toba laterală, iar pentru cei interesați este disponibil un amortizor Akrapovič omologat.

Ciclistică și manevrabilitate

Pentru 2026, versiunea Tour păstrează caracteristicile dinamice deja cunoscute ale platformei. Suspensia față este asigurată de o furcă Showa de 41 mm, cu reglaje pentru compresie și revenire, iar spatele utilizează un monoamortizor Showa cu reglaj de revenire și reglaj hidraulic de preload. Cursa roților este de 150 mm atât în față, cât și în spate.

Sistemul de frânare include două discuri flotante de 310 mm cu etriere radiale cu patru pistoane, respectiv un disc spate de 255 mm cu etrier cu un piston. Modelul este echipat cu Optimised Cornering ABS (OCABS) și Optimised Cornering Traction Control. Roțile sunt din aluminiu turnat, iar anvelopele Michelin Road 5 sunt montate standard.

Cu o greutate la plin de 232 kg, Tiger Sport 800 Tour oferă o poziție de pilotaj orientată spre confort, o șa Comfort redesenată pentru pilot și pasager, mânere integrate și o înălțime a șeii de 835 mm. Parbrizul este ajustabil cu o singură mână, iar deflectoarele laterale sunt integrate.

Tehnologie orientată către pilot

Triumph echipează modelul cu trei moduri de rulare – Sport, Road și Rain – selectabile din comenzi. Motocicleta include acceleratie ride-by-wire, ABS și control al tracțiunii optimizate pentru viraje, conectivitate prin My Triumph Connectivity System, navigație turn-by-turn, control media și telefon prin Bluetooth.

Bordul combină un ecran LCD cu un display TFT color integrat, în timp ce iluminarea full-LED îmbunătățește vizibilitatea și accentuează liniile caroseriei.

Costuri de întreținere și disponibilitate

Triumph anunță pentru noul model un cost de operare competitiv, cu intervale de service de 16.000 km sau 12 luni. Motocicleta beneficiază de o garanție internațională de doi ani cu kilometraj nelimitat, valabilă și pentru accesoriile originale Triumph.

Clienții pot personaliza motocicleta printr-o gamă de 35 de accesorii, de la protecții la elemente de stil sau performanță. În Marea Britanie, rezervările se pot face online prin platforma „Reserve My Triumph”.

Triumph Tiger Sport 800 Tour poate fi comandat deja, cu prețuri începând de la 12.895 lire sterline, iar livrările vor începe în februarie 2026.