Triumph pregătește pentru 2027 o nouă generație Tiger în segmentul adventure touring

Triumph lucrează la următoarea generație a modelului din gama adventure touring, succesor al actualului Tiger 900, care va ajunge pe piață cel mai devreme în sezonul 2027. Noile informații provin din observații ale prototipurilor aflate în teste pe drumurile publice din sudul Europei, unde motocicleta apare semnificativ modificată față de modelul actual.

Actualul Tiger 900 a marcat, la lansarea din 2019, o schimbare majoră pentru producătorul britanic. Modelul a introdus un design complet nou, semnat de Rodolfo Frascoli, un șasiu redesenat și un motor dotat cu binecunoscutul arbore cotit T-Plane, care a oferit tricilindrului o pulsație distinctă. În 2023, Triumph a adus un update tehnic ce a inclus și o creștere de performanță.

Pentru viitoarea generație, britanicii au optat pentru o reproiectare profundă, nu pentru o simplă actualizare. Prototipurile surprinse în teste evidențiază un motor revizuit, cu bloc și cilindri redesenați, precum și un sistem de evacuare modificat substanțial. Silențiosul pare mai voluminos și poziționat mai jos, în timp ce colectorul dintre galeriile de evacuare și final pare redus ca dimensiuni. Aceste ajustări sugerează eforturi pentru scăderea nivelului de zgomot.

Deși performanțele nu sunt încă anunțate, actualul tricilindru de 888 cmc și 108 CP stă la baza proiectului, iar o creștere moderată de cilindree și putere este considerată probabilă. Configurația T-Plane Crank, cu ordonare neregulată a arderilor, pare să fie păstrată, judecând după caracterul auditiv al prototipului.

Șasiul, la prima vedere similar, include totuși modificări structurale. Printre acestea se numără un braț oscilant nou și o geometrie regândită, care duc la un ampatament vizibil mai lung. Subcadrul spate este, de asemenea, nou, gândit să ofere o șa mai generoasă pentru rider și pasager, cu accent pe confort în regim de touring.

Echiparea prototipului include sisteme moderne de asistență: cruise control adaptiv în partea frontală și monitorizare a unghiului mort în partea din spate. Prezența unei roți față de 19 inci indică faptul că modelul testat corespunde viitoarei versiuni GT. Au fost deja observate și prototipuri ale versiunilor cu orientare off-road, succesoare ale actualelor Rally și Rally Pro, cu roată față de 21 de inci și elemente Öhlins.

Designul exterior nu este finalizat, lucru evidențiat de blocurile optice provizorii. Totuși, unele elemente, precum parbrizul voluminos și bine conturat, arată că dezvoltarea a depășit fazele incipiente.

Triumph nu a confirmat momentan dacă viitoarea generație va introduce opțiuni precum transmisia automatizată, deja prezentă la alți producători din segmentul adventure. În stadiul actual al prototipului nu există indicii în această direcție.

Noul model, cunoscut neoficial sub numele de Tiger 950, se află încă într-o fază de testare și rafinare, iar lansarea în producția de serie este estimată pentru cel mai devreme 2027.