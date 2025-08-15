Trotineta electrică Bo Turbo vizează un record mondial de viteză

Compania britanică Bo, cunoscută pentru modelul său electric Model-M, își propune să stabilească un record mondial de viteză cu o versiune extremă a acestuia, denumită Turbo.

Model-M, proiectat de un fost inginer de Formula 1 de la Williams, este construit pe un cadru unibody din aluminiu și dispune de un motor de 400 W, care îi permite să atingă o viteză maximă de 25 km/h și o autonomie de aproximativ 40 km. Versiunea de bază are un preț de 2.000 de dolari, iar varianta superioară, cu o viteză de 35 km/h și autonomie de 60 km, costă aproximativ dublu.

Bo Turbo, prezentată anterior, este echipată cu două motoare hub capabile să livreze un curent maxim de 300 amperi, o baterie de 88 V și 20,4 Ah, precum și un sistem de răcire inspirat din Formula 1, cu admisie forțată de aer. Potrivit companiei, obiectivul este atingerea unei viteze de peste 160 km/h.

Vehiculul a înregistrat deja 135 km/h pe circuitul istoric Goodwood Motor Circuit din West Sussex, Marea Britanie. Conform publicației Wired, Bo intenționează să participe cu Turbo la Bonneville Speed Week, eveniment desfășurat pe întinderile sărate din Utah, SUA.

Bonneville Salt Flats, cu o suprafață de peste 10.000 km², este un loc consacrat pentru tentativele de recorduri de viteză încă din 1935, când Sir Malcolm Campbell a depășit pentru prima dată 300 mph (483 km/h) la volanul automobilului Bluebird V. Din 1949, Southern California Timing Association organizează anual Speed Week, de obicei la începutul lunii august.

Regulile impun realizarea a două treceri în direcții opuse într-un interval de aproximativ o oră, viteza oficială fiind media celor două măsurători. Evenimentul a găzduit de-a lungul timpului vehicule variate, de la mașini de serie modificate la motociclete personalizate și chiar motocoase, toate încercând să stabilească noi performanțe.

În cazul trotinetei Bo Turbo, valoarea estimată este de 30.000 de dolari.