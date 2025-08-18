Tura perfectă de o zi: București – Sărata Monteoru și Domeniul Strehan pe două roți

Dacă și tu ești motociclist și îți face plăcere din când în când să ieși la o tură scurtă în jurul Bucureștiului, în care să îmbini mersul pe curbe și câteva linii drepte (ca să vezi ce poate motorul tău), am exact ce îți trebuie.

Având în vedere că am avut parte de un weekend prelungit în perioada 15-17 august, mi-am zis să ies la o tură cu destinația „unde mă duce drumul” și am fost atât de încântat încât a doua zi mi-am urcat nevasta și copilul în mașină și le-am dus și pe ele să vadă ce am văzut eu de pe două roți.

Nu ar strica să planifici această tură și cu o masă în gând, pentru că am descoperit o super locație (articolul nu este sponsorizat), dar ne-a plăcut atât de mult încât am zis că trebuie să o menționez ca oprire.

Traseul complet

Plecarea: București

Destinația finală: Domeniul Strehan

Drumul recomandat:

București → Sărata Monteoru (prin Urziceni dacă ești pe motor sau pe autostradă spre Mizil dacă ești cu mașina) → Hăles → Străzeni → Marginea Pădurii → Boboci → Valea Scheilor → Gura Vădului → Domeniul Strehan

Traseu total: aproximativ 260-280 km, în funcție de drumul ales

Durată estimativă: o zi întreagă de explorare și opriri

Detalii pe traseu și opriri recomandate

Sărata Monteoru

Odată ajunși, vă recomand să luați „trenuțul” – 5 lei de persoană pentru o cursă de 10-15 minute prin stațiune. La întoarcere, opriți-vă la „târgul” stațiunii, unde veți găsi o mulțime de chinezării la prețuri corecte.

Nu părăsiți Sărata Monteoru fără un popas la cofetăria de la capătul parcării pentru a vă energiza și hidrata (din păcate, nu i-am reținut numele și nici nu o găsesc pe Google Maps).

Sărata Monteoru este o stațiune balneară cu tradiție în județul Buzău, renumită pentru apele sărate și lacurile terapeutice. Este un loc ideal pentru o oprire relaxantă și pentru a simți un pic de aer de vacanță, aproape de București.

Drumul prin sate și curbe

După acest scurt popas, începe adevărata aventură: intrăm pe drumuri virajate prin păduri parcă neatinse de om, cu asfalt de calitate foarte bună (cu mici excepții).

Satele pe care le traversăm:

Hales → Străzeni → Marginea Pădurii → Boboci → Valea Scheilor → Gura Vădului → Domeniul Strehan

Traseul abundă în curbe și schimbări de nivel, perfect pentru o tură de motocicletă sau pentru o plimbare relaxantă cu mașina.

Mănăstirea Bradu

Imediat ce intrați în Hales, veți ajunge la Mănăstirea Bradu – o oază de liniște construită în jurul anului 1600, pe la care a trecut și Mihai Viteazul. Aveți loc de parcare și o fântână de unde vă puteți potoli setea.

Mănăstirea Bradu este cunoscută pentru arhitectura sa tradițională și pentru atmosfera liniștită, fiind un punct de referință spiritual și cultural în zona de sud a județului Prahova.

Platoul Marginea Pădurii

Țineți gazul deschis și bucurați-vă de curbe până la ieșirea din satul Marginea Pădurii, unde puteți opri pentru câteva poze.

Aici vă aflați pe un platou deasupra regiunii viticole Dealul Mare, de unde se întind vaste podgorii la picioarele voastre. Pentru o secundă, vei avea impresia că ești în Toscana, nu în România.

Ferma de Lavandă

Opriți-vă la Ferma de Lavandă din Boboci – o așezare cocheta, unde atunci când am vizitat-o, lavanda era deja culeasă. Totuși, puteți să vă imaginați cât de frumos ar fi să faceți un popas cu o limonadă rece în mijlocul câmpurilor înflorite.

Ferma de Lavandă oferă o experiență pitorească în mijlocul naturii și este ideală pentru fotografii sau relaxare, mai ales în sezonul de înflorire a lavandei.

Valea Scheilor

Continuăm traseul spre Valea Scheilor (atenție pe DC 72) – drum cu o bandă pe sens, diferențe de nivel mari, asfalt decent uneori prost pe alocuri, dar foarte serpuit. Este o porțiune solicitantă, dar extrem de plăcută pentru pasionații de curbe.

Domeniul Strehan

Ultima oprire este Domeniul Strehan – o podgorie cu cramă și restaurant desprinsă parcă dintr-un vis. Oameni amabili și săritori vă vor întâmpina, iar meniul include de la păstramă de berbecuț până la burger cu vită Angus sau ceafă de porc Iberico.

Cei care nu conduc se pot delecta cu un pahar de vin sau două, iar pentru cei care vor să cumpere vin pentru acasă, există un punct de desfacere la prețuri foarte corecte.

Domeniul Strehan este renumit pentru vinurile sale premiate și pentru atmosfera relaxantă, combinând tradiția viticolă românească cu ospitalitatea modernă.

Întoarcerea

După o masă gustoasă și cu sufletele pline, ne întoarcem la București:

90 km dacă alegi autostrada

105 km dacă alegi traseul Valea Călugărească – centura Ploiești – DN1 spre Otopeni

Traseul măsoară aproximativ 260-280 km și garantează o zi plină, cu 100% satisfacție la final.