TVS prezintă o cască moto cu afișaj HUD, dezvoltată pentru noua eră a mobilității

Producătorul indian TVS Motor, actualul proprietar al mărcii britanice Norton, a dezvăluit o cască inteligentă dotată cu heads-up display (HUD) și un pachet amplu de tehnologii integrate. Proiectul, realizat în colaborare cu compania elvețiană Aegis Rider și folosind platforme Qualcomm, marchează unul dintre cele mai ambițioase demersuri din zona echipamentelor moto moderne.

Tehnologie inspirată din smartphone, aplicată în casca moto

Cască aflată în dezvoltare de cinci ani, modelul TVS promite să funcționeze aproape precum un smartphone. Afișajul HUD poate proiecta o gamă largă de informații, de la date esențiale ale motocicletei — viteză, turație, nivel carburant, treaptă de viteză — până la funcții de conectivitate precum:

navigație cu indicații turn-by-turn,

apeluri și mesaje,

informații din aplicații mobile,

redare muzică și comunicare audio între rideri.

Casca include și un sistem de boxe integrate, precum și o cameră de acțiune încorporată în structură.

Autonomie limitată, probabil pentru a controla masa căștii

TVS indică o autonomie de aproximativ patru ore pentru întregul sistem electronic. Compania nu a oferit detalii suplimentare despre capacitatea bateriei, însă menționează că dimensiunea redusă a acesteia ar putea fi legată de necesitatea menținerii unei greutăți optime a căștii, în condițiile integrării unui număr mare de componente electronice.

Contextul pieței: de la sisteme de siguranță discrete, la afișaje immersive

Segmentul echipamentelor inteligente este în plină expansiune, cu modele variind de la soluții minimaliste — precum dispozitivele Quin, concepute să alerteze automat serviciile de urgență în caz de accident — până la sisteme complexe, care proiectează informații direct în câmpul vizual al motociclistului. TVS a ales direcția din urmă, oferind utilizatorului acces constant la informație vizuală și auditivă.

O soluție gândită pentru piețele în care telefonul este frecvent folosit în timpul mersului

TVS subliniază că produsul are în vedere comportamente întâlnite în regiuni unde motocicleta reprezintă principalul mijloc de transport. În India, de pildă, numeroși rideri folosesc telefonul în timpul deplasării, fie ținut în mână, fie prins între umăr și cască. În astfel de contexte, producătorul consideră că un HUD ar putea reduce riscurile, oferind acces la informații fără ca privirea să părăsească drumul.

Integrarea în ecosistemul TVS și Norton

Deși TVS este relativ puțin cunoscută pe piețele occidentale, compania este al treilea cel mai mare producător de vehicule pe două roți din India și al patrulea la nivel mondial. După achiziția Norton în 2020, producătorul a investit în tehnologii avansate atât în zona motocicletelor, cât și a echipamentelor, noua cască HUD fiind parte din această strategie de extindere tehnologică.

Pentru moment, TVS nu a anunțat disponibilitatea internațională sau detalii privind certificarea pentru diverse piețe. Casca rămâne într-un stadiu avansat de dezvoltare, urmând să fie testată și adaptată înaintea lansării comerciale.