Valentino Rossi anunță noi proiecte media: după carte și documentar, posibil un film cu Brad Pitt

La scurt timp după desfășurarea celei de-a 11-a ediții a evenimentului „100 km dei Campioni”, Valentino Rossi a vorbit în Italia despre planurile sale din afara paddockurilor MotoGP și GT, indicând că proiectele media din jurul carierei sale continuă să se extindă.

Competiția de flat-track organizată anual la VR46 Ranch din Tavullia a avut loc recent, iar Rossi, deși s-a impus în cursa scurtă, a încheiat pe locul 23 în proba pe echipe alături de Mattia Casadei. În aceeași zi s-a încheiat și licitația inițiată de Dainese în colaborare cu eBay Italia, unde casca „Soleluna VR46” cu numărul 1 a fost adjudecată pentru aproape 40.000 de euro, sumă direcționată către UNICEF.

Fostul campion mondial, în prezent pilot oficial BMW în cursele de anduranță GT, manager de echipă în MotoGP, organizator de evenimente și mentor al VR46 Academy, continuă să se implice și în proiecte din zona media. Potrivit publicației GPOne, Rossi a vorbit despre acestea în cadrul emisiunii radio Say Waaad difuzată pe Deejay.

„Lucrăm la o carte, iar când vom termina cu aceasta, vom fi pregătiți pentru serie. Va fi un documentar, o docu-serie”, a declarat Rossi, confirmând că un nou proiect audiovizual despre cariera și viața sa se află în lucru.

Discuțiile despre potențiale producții cinematografice l-au adus în atenție și pe actorul american Brad Pitt, protagonist al filmului „F1 The Movie”, realizat de Apple Studios, care a depășit pragul de 600 de milioane de dolari încasări până în vara anului 2025. Rossi a fost întrebat despre posibilitatea unei colaborări similare, răspunzând într-o notă relaxată: „Brad Pitt ar fi în regulă”.

Deocamdată, nu au fost oferite detalii suplimentare privind formatul sau calendarul noilor proiecte, însă declarațiile lui Rossi confirmă că extinderea prezenței sale în zona media rămâne o direcție activă.