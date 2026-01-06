ViberAlert propune un nou tip de avertizare pentru motocicliști: feedback haptic integrat în șa

Tehnologia dedicată siguranței motocicliștilor a cunoscut o evoluție constantă în ultimii ani, incluzând sisteme precum controlul tracțiunii, ABS-ul activ în viraj, pilotul automat adaptiv cu radar sau detectarea unghiului mort. Pe lângă acestea, au apărut soluții integrate în căști și mănuși. În acest context, un nou produs atrage atenția printr-o abordare diferită: ViberAlert, un sistem de avertizare bazat pe vibrații, integrat direct în șaua motocicletei.

ViberAlert este conceput ca un emițător de vibrații în șa, care transmit motociclistului feedback haptic în timp real. Potrivit companiei, scopul sistemului este creșterea nivelului de atenție și conștientizare în trafic, fără a apela la alerte vizuale sau sonore, care pot fi ușor ratate sau pot distrage atenția în timpul mersului.

Principiul de funcționare este simplu: în momentul în care sunt detectate anumite situații prestabilite — cum ar fi un unghi de înclinare excesiv, depășirea unei limite de viteză sau apropierea de un potențial pericol — sistemul transmite o vibrație controlată prin șa. Astfel, avertizarea ajunge direct la motociclist, fără ecrane, semnale acustice sau martori luminoși suplimentari.

Pentru dezvoltarea produsului, ViberAlert a încheiat un parteneriat cu Soft Italia Spa, companie italiană cunoscută pentru producția de șei industriale destinate motocicletelor și scuterelor. Colaborarea vizează integrarea sistemului direct în șei OEM. În paralel, este avută în vedere și o variantă aftermarket, realizată împreună cu Corbin Saddle Maker, unul dintre cei mai cunoscuți producători de șei personalizate din Statele Unite, care va oferi șei cu sistemul ViberAlert preinstalat.

Din punct de vedere tehnic, sistemul utilizează senzori integrați care monitorizează comportamentul motociclistului prin intermediul unui ansamblu giroscop–accelerometru. Datele sunt procesate printr-o interfață CAN Bus, iar informațiile relevante sunt transmise către utilizator sub formă de feedback haptic.

Reprezentanții companiei afirmă că sistemul poate fi configurat pentru a livra tipare diferite de vibrații, corespunzătoare unor alerte distincte, astfel încât motociclistul să poată recunoaște rapid natura avertizării fără a-și muta privirea de la drum. Utilizarea feedback-ului haptic este deja întâlnită în alte domenii, inclusiv în industria auto.

ViberAlert se adaugă astfel listei de soluții care explorează noi modalități de comunicare între motocicletă și rider, propunând o alternativă la sistemele clasice de avertizare. Implementarea pe scară largă și impactul real asupra siguranței vor depinde de testele ulterioare și de integrarea practică în utilizarea zilnică a motocicletelor.