VIDEO De ce au unele motociclete cilindrii în lateral? Secretul motorului Boxer / Istoric și principiu de funcționare

Motorul „flat-twin” (cu doi cilindri opuși orizontal) a fost brevetat în 1896 de Karl Benz, iar primele aplicații de serie au apărut la începutul secolului XX în domeniul auto. În motociclism, dispunerea cu cilindrii opuși a fost adoptată foarte devreme: în 1905, Light Motors Company din Marea Britanie a realizat un motor bicilindru orizontal destinat bicicletelor motorizate, ulterior preluat și dezvoltat de Douglas Engineering.

În anii 1910–1920, soluția s-a stabilizat în două orientări de montaj distincte pe șasiu (descrise mai jos), dintre care varianta cu arborele cotit aliniat cu cadrul a devenit emblematică pentru BMW începând cu modelul R 32 din 1923. În paralel, producători europeni și americani au folosit diverse implementări (de exemplu, ABC în 1916 cu transmisie prin lanț și angrenaj conic; Harley-Davidson XA în anii 1940 cu răcire uniformă îmbunătățită față de V-twin-ul convențional).

De-a lungul timpului, motorul boxer a rămas prezent în motociclism datorită echilibrării inerente bune și accesului facil la organele de distribuție, fiind menținut în producție de mărci precum BMW, Ural și Dnepr.

Mod de funcționare

Arhitectură și Echilibrare

Configurație : Doi cilindri orizontali opuși, cu pistoanele mișcându-se în oglindă.

: Doi cilindri orizontali opuși, cu pistoanele mișcându-se în oglindă. Echilibrare: Forțele de inerție primare se anulează reciproc, dar distanța dintre biele pe arborele cotit creează un cuplu de balansare (rocking couple) care tinde să legene motorul transversal.

Aprindere și alimentare

Aprindere : Utilizează frecvent sistemul „wasted spark” (scânteie pierdută), unde o singură bobină dublă aprinde ambele bujii simultan la fiecare rotație. O scânteie este utilă (pe cilindrul în compresie), iar cealaltă este „pierdută” (pe cilindrul în evacuare).

: Utilizează frecvent sistemul (scânteie pierdută), unde o singură bobină dublă aprinde ambele bujii simultan la fiecare rotație. O scânteie este utilă (pe cilindrul în compresie), iar cealaltă este „pierdută” (pe cilindrul în evacuare). Alimentare : Fiecare cilindru are, de obicei, propriul său corp clapetă sau carburator, necesitând sincronizare pentru o funcționare echilibrată. Sistemele moderne cu injecție permit reglaje fine individuale.

: Fiecare cilindru are, de obicei, propriul său corp clapetă sau carburator, necesitând sincronizare pentru o funcționare echilibrată. Sistemele moderne cu injecție permit reglaje fine individuale. Distribuție: A evoluat de la sisteme OHV (cu tije împingătoare) la OHC/DOHC (cu axe cu came în chiulasă).

Lubrifiere și ventilație

Efect de Pompare: Mișcarea simultană a pistoanelor modifică volumul carterului, creând variații de presiune. Acestea sunt gestionate prin supape speciale pentru a reduce pierderile și a preveni scurgerile de ulei.

Lubrifiere: Proiectată special pentru a asigura ungerea corectă în condiții de accelerație laterală și pentru a preveni acumularea de ulei în chiulase.

Răcire

Montare transversală (cilindrii în linie cu cadrul): Cilindrul din față este răcit mai eficient decât cel din spate, necesitând soluții de compensare (deflectoare, reglaje).

(cilindrii în linie cu cadrul): Cilindrul din față este răcit mai eficient decât cel din spate, necesitând soluții de compensare (deflectoare, reglaje). Metode : Răcirea se face cu aer , aer-ulei sau, la modelele moderne, parțial cu lichid .

: Răcirea se face cu , sau, la modelele moderne, . Eficiență : Depinde de orientarea motorului.

: Depinde de orientarea motorului. Montare longitudinală (cilindrii în lateral): Ambii cilindri primesc un flux de aer egal, asigurând o răcire uniformă.

Integrare pe motocicletă

Motorul boxer poate fi montat în două feluri:

Cu cilindrii pe lateral (longitudinal) – soluția folosită de BMW, ideală pentru transmisia pe cardan și pentru răcire uniformă.

– soluția folosită de BMW, ideală pentru transmisia pe cardan și pentru răcire uniformă. Cu cilindrii pe lungimea cadrului (transversal) – mai rar întâlnit azi, dar a fost folosit de Douglas și alte mărci în trecut.

Avantaje și particularități

Limitări – lățimea motorului poate reduce unghiul de înclinare în viraje și, la accelerații puternice, se poate simți o mică mișcare laterală (efect de reacție al arborelui cotit).

– lățimea motorului poate reduce unghiul de înclinare în viraje și, la accelerații puternice, se poate simți o mică mișcare laterală (efect de reacție al arborelui cotit). Centru de greutate scăzut – motocicleta este mai stabilă, mai ales la viteze mici sau cu bagaje.

– motocicleta este mai stabilă, mai ales la viteze mici sau cu bagaje. Întreținere ușoară – acces rapid la supape și bujii.

– acces rapid la supape și bujii. Cuplu liniar – motorul răspunde bine la accelerație, ideal pentru turism și călătorii lungi.

Unde îl întâlnim astăzi

În prezent, motorul boxer este păstrat și dezvoltat în special de BMW Motorrad, care îl montează pe:

seria GS Adventure – motociclete mari de turism și aventură, recunoscute pentru rezistență și confort la drum lung;

– motociclete mari de turism și aventură, recunoscute pentru rezistență și confort la drum lung; BMW R nineT – motociclete clasice și custom, unde boxerul este parte din identitatea vizuală;

– motociclete clasice și custom, unde boxerul este parte din identitatea vizuală; seria RT și R1250R – modele orientate spre turism rutier și naked sport-touring.

De asemenea, Ural din Rusia continuă să producă motociclete cu ataș dotate cu motor boxer, apreciate pentru robustețe și simplitate, chiar dacă designul lor este aproape neschimbat de zeci de ani.