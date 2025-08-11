VIDEO Honda prezintă pentru prima dată sunetul motorului V3 cu compresor electric

Honda a publicat un material video de prezentare a conceptului de motor V3 echipat cu compresor electric, prezentat în premieră la salonul moto EICMA 2024.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Clipul, cu o durată de aproximativ 50 de secunde, oferă imagini fragmentare de pe bancul de testare și include secvențe în care anumite detalii tehnice sunt mascate.

Proiectul are la bază utilizarea unui „compresor electric” considerat de Honda o componentă esențială în noul design al motorului. Potrivit producătorului japonez, această tehnologie joacă un rol central în optimizarea performanței și în oferirea unui răspuns mai rapid la accelerație.

Momentul-cheie al clipului este reprezentat de ultimele 12 secunde, în care se poate distinge un sunet ce pare a fi zgomotul de admisie produs de compresorul electric.

Materialul este conceput pentru a menține atenția publicului și a alimenta așteptările legate de momentul în care acest motor va fi montat pe o motocicletă funcțională.

Deși Honda nu a oferit detalii privind specificațiile tehnice complete sau data lansării unui model echipat cu motorul V3, compania confirmă că acest propulsor face parte din strategia de dezvoltare a motoarelor performante și eficiente pentru viitoarele generații de motociclete.