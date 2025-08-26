VIDEO Ola Electric anunță intrarea în producție a superbike-ului electric Diamondhead, cu lansare programată pentru 2027

Ola Electric a confirmat că modelul său concept de motocicletă sportivă electrică, Diamondhead, va intra în producție, cu lansare anunțată pentru anul 2027.

De la scuter la superbike

Compania, cunoscută inițial pentru scuterul electric S1, a intrat pe piața vehiculelor cu două roți electrice printr-un model accesibil, echipat cu ecran tactil, control prin aplicație și încărcare rapidă. Succesul inițial a fost însă urmat de dificultăți, printre care probleme de fiabilitate, rechemări în service și nemulțumiri ale clienților.

În ciuda acestor provocări, Ola și-a extins portofoliul, prezentând patru concepte de motociclete: un cruiser, un model adventure (ADV), unul naked și sportiva Diamondhead.

Specificațiile anunțate pentru Diamondhead

Modelul Diamondhead este descris de companie ca fiind o motocicletă electrică de înaltă performanță, construită pe baza unor materiale ușoare precum aluminiu, magneziu și fibră de carbon. Motocicleta va utiliza noul pachet de baterii 4680 Bharat, dezvoltat intern, și un motor electric fără elemente de pământuri rare.

Ola afirmă că Diamondhead va accelera de la 0 la 96 km/h (60 mph) în doar 2 secunde, intrând astfel în categoria superbike-urilor.

Compararea cu rivalii internaționali

În prezent, piața motocicletelor electrice de performanță este dominată de modele precum Energica Ego+ RS, care dezvoltă 171 CP, atinge o viteză maximă de 241 km/h și dispune de o baterie de aproape 22 kWh, sau Zero SR/S, care ajunge la 200 km/h, cu o baterie de 17,3 kWh și autonomie de până la 300 km în mediul urban.

Ola nu a publicat încă valori oficiale pentru putere și autonomie, dar analiștii din industrie estimează că, pentru a concura în acest segment, Diamondhead ar trebui să ofere o putere între 150–170 CP și o baterie în jurul valorii de 20 kWh.

Design și producție

Conceptul prezentat a atras atenția printr-un design futurist, cu linii angulare și o carenă frontală care acoperă aproape complet ghidonul. Reprezentanții companiei au precizat însă că varianta de serie va include adaptări necesare pentru respectarea normelor tehnice și de siguranță.

Ola subliniază că lansarea Diamondhead reprezintă un pas strategic pentru a introduce pe piață prima sportivă electrică de înaltă performanță produsă în India: „Ne dorim să demonstrăm că putem livra o motocicletă electrică de clasă mondială”, a transmis compania.