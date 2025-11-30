Voge prezintă noul SR450X, un scooter de cilindree medie cu ambiții de motocicletă

Producătorul chinez Voge a dezvăluit oficial modelul SR450X, un scooter de clasă medie conceput să concureze direct cu nume importante din Europa și Japonia, într-un segment care devine tot mai orientat către soluții apropiate de motociclete.

Modelul a fost prezentat în premieră la EICMA 2025 de la Milano, unde numeroși producători au folosit salonul atât pentru lansări de motociclete, cât și pentru a introduce noi scutere cu poziționare „adventure”. Tendința pare să continue în 2026, cu tot mai multe vehicule de tip crossover care combină practicitatea unui scooter cu elemente tehnice specifice motocicletelor.

Un nou rival pentru Aprilia SR GT 400 și Honda ADV 350

Voge își plasează SR450X în aceeași categorie cu viitoarea Aprilia SR GT 400, model prezentat tot la Milano și inspirat pronunțat de filosofia de design a motocicletelor brandului italian. În mod similar, Honda ADV 350 rămâne una dintre reperele segmentului, cu care SR450X împarte mai multe elemente vizuale și conceptuale.

Totuși, noul model Voge aduce un avantaj notabil în ceea ce privește performanța. Echipat cu un motor twin de 398 cmc, răcit cu lichid și alimentat prin injecție, SR450X dezvoltă 41,5 CP la 8.000 rpm și un cuplu de 44 Nm la 5.750 rpm, valori superioare celor oferite de modelele rivale.

Concept orientat spre urban, dar și spre aventură

Voge descrie SR450X drept „un scooter versatil, proiectat atât pentru deplasările urbane, cât și pentru escapade de tip adventure”. Această direcție conceptuală îl apropie de poziționarea declarată de Aprilia pentru SR GT 400, care este prezentat drept o soluție pentru oraș, drumuri lungi de weekend și chiar porțiuni ușoare de off-road.

Modelul Voge este echipat cu roți cu spițe tubeless, bare metalice de protecție, un portbagaj din aluminiu, iluminare full LED și un spațiu de depozitare sub șa suficient pentru două căști (capacitatea exactă nu a fost încă precizată). Lista echipamentelor include pornire keyless, un torpedou închis cu cheie, precum și parbriz reglabil, mânere și șa încălzite.

Echipare tehnică orientată spre confort și stabilitate

SR450X folosește o furcă inversată, amortizoare spate reglabile KYB și un sistem de frânare combinat J.Juan/Nissin. Modelul oferă o gardă la sol de 180 mm, un detaliu care confirmă orientarea către trasee variate, și o ergonomie gândită pentru utilizare prelungită.

Prin SR450X, Voge intră într-un segment competitiv, dominat până acum de branduri japoneze și europene, propunând o alternativă mai puternică, cu dotări specifice motocicletelor și un design pregătit pentru utilizări mixte.