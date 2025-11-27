Yamaha lansează în Japonia scuterul electric Jog E, primul model al mărcii compatibil cu bateriile interschimbabile Honda

Yamaha își extinde oferta electrică destinată mediului urban prin lansarea noului Jog E, un scuter care marchează o premieră pentru producător: utilizarea sistemului de baterii interschimbabile Honda Mobile Power Pack e:. Modelul va intra într-o fază de pre-vânzare cu acoperire limitată începând cu 22 decembrie 2025, exclusiv prin magazinele Yamaha EV din Tokyo și Osaka.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Informația a fost publicată de companie pe canalele sale oficiale, unde Yamaha confirmă că Jog E este primul vehicul pe două roți din portofoliul său construit în jurul acestui tip de baterie. Standardizarea Mobile Power Pack e: este rezultatul proiectului comun Gachaco, realizat împreună cu principalii producători japonezi și devenit element central în infrastructura de schimb a bateriilor din Japonia.

Rezultatul unui proiect internațional început în 2019

Noul model reprezintă o etapă importantă într-o inițiativă lansată în 2019, când mai mulți producători internaționali de motociclete au format un consorțiu pentru stabilirea unui standard unic pentru bateriile interschimbabile. Scopul era crearea unei alternative concurente pentru sistemele deja existente, precum cel dezvoltat de Gogoro. În final, consorțiul a adoptat bateria Honda drept standard, iar Jog E devine unul dintre primele vehicule care implementează acest rezultat în afara gamei Honda.

Sistem exclusiv de închiriere prin Gachaco

Spre deosebire de scuterele electrice obișnuite cu baterii fixe, Yamaha Jog E va fi comercializat ca vehicul fără baterie, utilizatorii fiind obligați să se aboneze separat la serviciul plătit de schimb al bateriilor gestionat de Gachaco. Rețeaua companiei include 42 de stații în Tokyo, 7 în Osaka și 2 în Saitama, reprezentând infrastructura necesară funcționării modelului.

Yamaha limitează astfel distribuția inițială la cele două orașe în care există stații operaționale, urmând ca pachete de baterii și încărcătoare proprii să fie disponibile în a doua jumătate a anului 2026, pentru utilizatorii care preferă deținerea completă în locul închirierii.

Proiectat pentru trafic urban intens

Compania afirmă că Jog E a fost conceput pentru deplasarea în mediul urban dens, cu un mod de livrare a puterii adaptat traficului de tip „stop-and-go”. Yamaha menționează menținerea ergonomiei familiare modelelor sale de scutere și adoptarea unor elemente specifice vehiculelor electrice moderne. Specificațiile de performanță nu au fost încă publicate, însă producătorul indică o orientare către eficiență și mobilitate urbană.

La lansare, modelul va fi disponibil în două variante de culoare: gri închis și gri deschis. Prețul anunțat este de 159.500 yeni (aproximativ 1.050 euro), la care se adaugă costurile de înregistrare, asigurare și serviciul de baterii.

Element al strategiei Yamaha pentru reducerea emisiilor

Potrivit companiei, Jog E reprezintă un element important în planul Yamaha de atingere a neutralității climatice până în 2050. Modelul contribuie la reducerea emisiilor din categoria „Scope 3, Category 11”, referitoare la impactul ecologic generat de utilizarea produselor de către clienți.

Scuterul marchează, de asemenea, consolidarea colaborării între cei mai mari producători japonezi de motociclete, toți fiind cofondatori ai platformei Gachaco împreună cu furnizorul de energie ENEOS. Inițiativa de schimb rapid al bateriilor este considerată una dintre cele mai importante direcții ale Japoniei în extinderea utilizării vehiculelor electrice pe două roți, iar Yamaha Jog E reprezintă un pas semnificativ în această strategie.