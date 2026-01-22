Yamaha MotoGP trece la motorul V4: Constructorul japonez a prezentat noua motocicletă YZR-M1 în Indonezia, pregătită pentru sezonul 2026

Yamaha MotoGP Team și-a lansat oficial campania pentru sezonul MotoGP 2026, marcând începutul unei noi ere tehnologice pentru constructorul japonez: trecerea la motorul V4. Evenimentul de prezentare a avut loc miercuri la Jakarta, unde echipa a dezvăluit complet redesenata motocicletă YZR-M1, pregătită pentru competițiile internaționale din acest an, scrie Motorsport.com.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

După un sezon 2025 dezamăgitor, Yamaha păstrează tema clasică de design, dominată de albastru și alb, dar cu un aspect reîmprospătat. Lotul de piloți rămâne neschimbat: Fabio Quartararo, campion mondial în 2021 și singurul francez câștigător al clasei regină, și spaniolul Alex Rins, fost vicecampion mondial, vor continua să concureze pentru echipa italo-japoneză.

V4 – o schimbare majoră pentru Yamaha

Sezonul 2026 marchează debutul oficial al proiectului V4, după un amplu program de dezvoltare desfășurat în paralel cu competițiile din 2025, un demers considerat fără precedent în MotoGP-ul modern.

„Este începutul unei noi ere pentru Yamaha. Motorul V4 reprezintă o schimbare majoră și abia aștept să văd cum se va comporta pe circuit. Am muncit mult în pauza competițională și voi da totul de la prima zi. Va fi un proces de durată, dar voi merge la limită pentru cele mai bune rezultate posibile”, a declarat Fabio Quartararo, clasat pe locul 9 în 2025, primul pilot Yamaha în ierarhie.

Alex Rins a adăugat: „Prezentarea din Jakarta îmi oferă energie și motivație. Noua motocicletă ne va oferi mai multe oportunități de dezvoltare. Va fi mult de muncă, dar sunt entuziasmat să fac parte din acest proiect”.

Colaborare Japonia–Italia și obiective tehnice

Conducerea Yamaha a subliniat importanța cooperării între centrele de dezvoltare din Japonia și Italia, pentru optimizarea performanțelor noii motociclete. Takahiro Sumi, președintele Yamaha Motor Racing, a precizat că primele date indică îmbunătățiri la stabilitatea la frânare, accelerație și consistență pe distanțe lungi, însă succesul va fi evaluat mai degrabă prin progres tehnic decât prin rezultate imediate.

Primele teste și perspective

Primele teste oficiale pentru YZR-M1 V4 vor avea loc la Sepang, Malaezia, la finalul săptămânii viitoare. Yamaha beneficiază de concesii care permit prezența tuturor piloților încă din faza de shakedown, oferind echipei oportunitatea de a acumula date critice pentru optimizarea setărilor înainte de debutul sezonului.

Sezonul 2026 reprezintă astfel pentru Yamaha nu doar o cursă pentru puncte, ci și o cursă tehnologică, care va defini evoluția constructorului în MotoGP în următorii ani.