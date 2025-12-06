Yamaha renunță la motorul în linie cu patru cilindri în MotoGP

Yamaha a confirmat încheierea unei ere în MotoGP, renunțând la celebrul motor cu patru cilindri în linie, cu plan transversal (crossplane), care a definit performanța sa în ultimele decenii. Decizia vine după ce toate celelalte echipe din campionat au trecut deja la configurația V4, considerată superioară în actualul context tehnic al competiției. Constructorul japonez a lucrat în sezonul trecut la un motor V4 experimental, iar progresele au fost suficiente pentru a introduce noua arhitectură în motocicleta de competiție din sezonul următor, cu obiectivul de a fi pregătit pentru schimbările majore de regulament din 2027.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Dezvoltarea noului motor nu reprezintă doar o investiție în MotoGP, ci un efort amplu de cercetare și dezvoltare cu potențial de transfer tehnologic către modelele de serie. În istoria Yamaha, tehnologiile din prototipurile de competiție au influențat în mod direct motocicletele de stradă, fapt ce ridică întrebarea dacă viitoarele sportbike-uri ale mărcii — inclusiv modelele R1 și MT-10, care folosesc încă motorul în linie cu patru cilindri — ar putea trece la o configurație V4.

În anunțul oficial, Yamaha evidențiază rolul istoric al motorului cu patru cilindri în linie în performanțele din MotoGP: „Motorul în linie cu patru cilindri a fost un element de bază al identității noastre în competiții, alimentând piloți legendari precum Valentino Rossi, Jorge Lorenzo și Fabio Quartararo”, precizează compania. Conform producătorului, această arhitectură a concurat în 429 de Mari Premii, a obținut 125 de victorii, peste 350 de clasări pe podium și a contribuit la câștigarea a 8 titluri la piloți, 7 la echipe, 5 la constructori și 5 Triple Crowns.

Takahiro Sumi, director al diviziei Motor Sports Development, descrie tranziția către motorul V4 drept un pas necesar: „Motorul în linie cu patru cilindri a fost în centrul filozofiei Yamaha timp de decenii. A oferit victorii memorabile și a modelat reputația noastră pentru precizie și control […] Totuși, MotoGP evoluează constant, iar noi trebuie să evoluăm odată cu el. V4 marchează un nou capitol pentru Yamaha, combinând spiritul nostru de provocare cu soluțiile tehnice necesare pentru a lupta în frunte.”

Sumi face referire și la conceptul japonez „Kando”, definit de Yamaha ca acel sentiment de satisfacție profundă și entuziasm în fața unui obiect de valoare, calitate și performanță excepționale. În acest sens, trecerea la arhitectura V4 în competiții poate avea implicații și pentru gama de stradă, într-un context în care normele de emisii devin din ce în ce mai stricte în Europa, iar tranziția către electrificare limitează evoluția motoarelor clasice cu ardere internă.

Industria furnizează deja exemple de succes. Ducati utilizează configurația V4 în modelele Panigale, direct legate de programul din MotoGP, reușind totodată să respecte normele Euro 5+ fără a compromite performanța. În acest cadru, discuția despre posibilitatea ca Yamaha să adopte aceeași direcție pentru viitoarele sportbike-uri devine tot mai prezentă.

Deocamdată, Yamaha nu a anunțat oficial noi modele de stradă cu motoare V4, însă introducerea acestei arhitecturi în prototipul de MotoGP pentru sezonul următor sugerează începutul unei tranziții importante. Primele informații despre evoluția motorului V4 vor apărea în sezonul competițional viitor, când Yamaha va testa în condiții reale potențialul noii configurații.