Prețurile carburanților din România au atins un nou prag psihologic, după ce motorina standard a depășit 10 lei pe litru și în rețeaua Petrom, cel mai mare jucător de pe piața locală.

Creșterea vine în contextul unei serii accelerate de scumpiri înregistrate în luna martie, pe fondul tensiunilor geopolitice și al presiunilor asupra pieței energetice.

Majorarea operată miercuri, 25 martie 2026, este cea mai mare de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Benzina standard s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani, după o ajustare similară aplicată și pe 20 martie, când prețurile au crescut cu 15 bani pentru benzină și 19 bani pentru motorină.

La stația Petrom Vitan din București, monitorizată de Economedia, un litru de benzină standard a ajuns la 9,28 lei, în timp ce motorina standard a urcat la 10,03 lei.

În restul stațiilor Petrom din Capitală, benzina se situează între 9,28 și 9,30 lei/litru, iar motorina între 10,01 și 10,04 lei/litru.

Pragul de 10 lei fusese deja depășit anterior în alte rețele mari, precum OMV, Rompetrol și Lukoil. Singura excepție rămâne, deocamdată, MOL, unde motorina standard se menține ușor sub acest nivel, însă în unele stații de pe autostrăzi prețul ajunge deja la 9,99 lei/litru.

Valul de scumpiri din martie: creșteri accelerate într-un timp foarte scurt

Evoluția prețurilor din ultimele săptămâni arată o accelerare fără precedent a scumpirilor. Doar în luna martie au fost aplicate 14 majorări consecutive, ceea ce a dus la o creștere cumulată de 1,32 lei pe litru pentru benzină și de 1,76 lei pentru motorină.

Dacă la începutul lunii martie un litru de benzină costa aproximativ 7,96 lei, iar motorina 8,27 lei, în mai puțin de patru săptămâni motorina a depășit pragul de 10 lei, marcând o creștere de peste 20% într-un interval foarte scurt.

Seria de scumpiri a fost constantă, cu ajustări aproape zilnice în anumite perioade, iar unele dintre ele au vizat exclusiv motorina — un semnal al presiunilor mai mari existente pe acest segment.

Scumpiri cumulate de la începutul anului

Privind evoluția de la începutul anului, impactul este și mai vizibil. După majorarea accizelor din 1 ianuarie și seria ulterioară de ajustări, benzina standard este mai scumpă cu 2,04 lei pe litru față de finalul lui 2025, iar motorina cu 2,57 lei.

În termeni procentuali, creșterile sunt semnificative: +28% pentru benzină și peste +34% pentru motorină. Practic, România a trecut în doar trei luni de la prețuri de aproximativ 7,2–7,4 lei/litru la valori apropiate sau peste 10 lei/litru, în cazul motorinei.

Efectele acestor scumpiri se resimt direct în costurile zilnice ale șoferilor. Pentru un plin standard de 50 de litri, diferența față de finalul anului trecut depășește deja pragul de 100 de lei.

Astfel, un plin de benzină a ajuns de la aproximativ 362 de lei la circa 464 de lei, în timp ce pentru motorină costul a crescut de la 373 de lei la peste 500 de lei.

Tensiuni externe și presiuni interne

Creșterile accelerate din martie sunt puse pe seama evoluțiilor internaționale, în special conflictului din Orientul Mijlociu, care a influențat cotațiile petrolului și a amplificat volatilitatea pe piețele energetice. La nivel intern, scumpirile sunt amplificate și de majorarea accizelor, dar și de dinamica cererii și a costurilor logistice.

În acest context, depășirea pragului de 10 lei pentru motorină devine un simbol al presiunii tot mai mari asupra pieței și al impactului direct resimțit de consumatori, într-un moment în care perspectivele de stabilizare rămân incerte.