Prețurile carburanților au continuat să crească semnificativ în România, iar motorina standard a depășit pragul de 9 lei/litru și la OMV Petrom, după o nouă majorare de 15 bani aplicată pe 17 martie 2026.

Potrivit Economedia.ro, în stațiile din București, motorina se vinde între 9,08 și 9,11 lei/litru, iar benzina standard între 8,59 și 8,61 lei/litru. De exemplu, la stația Petrom Vitan, prețurile au ajuns la 8,59 lei pentru benzină și 9,10 lei pentru motorină.

Creșteri în lanț

Aceasta este a opta scumpire din luna martie, într-un context marcat de conflictul din Iran. În doar 17 zile (28 februarie – 17 martie):

motorina s-a scumpit cu 0,83 lei/litru

benzina cu 0,63 lei/litru

De la începutul anului, creșterile sunt și mai accentuate:

motorina: +1,64 lei/litru (≈ +22%)

benzina: +1,35 lei/litru (≈ +18,6%)

Majorarea accizelor de la 1 ianuarie a contribuit semnificativ, dar scumpirile comerciale repetate au amplificat trendul.

Praguri psihologice depășite

Motorina a trecut de 9 lei/litru mai întâi la OMV, iar acum și la Petrom, marcând un nou prag psihologic pentru consumatori și transportatori.

Diferența dintre motorină și benzină a ajuns la aproximativ 50 de bani/litru, ceea ce pune presiune suplimentară pe costurile de transport și, implicit, pe prețurile din economie.

Impact pentru șoferi și economie

Un plin de 50 de litri de motorină costă acum cu aproximativ 82 de lei mai mult decât la finalul lui 2025.

Transportatorii sunt cei mai afectați, ceea ce poate duce la scumpiri în lanț pentru bunuri și servicii.

Scumpirile rapide din martie arată o piață sensibilă la factori externi, în special tensiunile geopolitice. Dacă trendul continuă, carburanții ar putea atinge noi maxime, cu efecte directe asupra inflației și costului vieții.