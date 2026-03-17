Prețurile carburanților au continuat să crească semnificativ în România, iar motorina standard a depășit pragul de 9 lei/litru și la OMV Petrom, după o nouă majorare de 15 bani aplicată pe 17 martie 2026.
Potrivit Economedia.ro, în stațiile din București, motorina se vinde între 9,08 și 9,11 lei/litru, iar benzina standard între 8,59 și 8,61 lei/litru. De exemplu, la stația Petrom Vitan, prețurile au ajuns la 8,59 lei pentru benzină și 9,10 lei pentru motorină.
Creșteri în lanț
Aceasta este a opta scumpire din luna martie, într-un context marcat de conflictul din Iran. În doar 17 zile (28 februarie – 17 martie):
- motorina s-a scumpit cu 0,83 lei/litru
- benzina cu 0,63 lei/litru
De la începutul anului, creșterile sunt și mai accentuate:
- motorina: +1,64 lei/litru (≈ +22%)
- benzina: +1,35 lei/litru (≈ +18,6%)
Majorarea accizelor de la 1 ianuarie a contribuit semnificativ, dar scumpirile comerciale repetate au amplificat trendul.
Praguri psihologice depășite
Motorina a trecut de 9 lei/litru mai întâi la OMV, iar acum și la Petrom, marcând un nou prag psihologic pentru consumatori și transportatori.
Diferența dintre motorină și benzină a ajuns la aproximativ 50 de bani/litru, ceea ce pune presiune suplimentară pe costurile de transport și, implicit, pe prețurile din economie.
Impact pentru șoferi și economie
- Un plin de 50 de litri de motorină costă acum cu aproximativ 82 de lei mai mult decât la finalul lui 2025.
- Transportatorii sunt cei mai afectați, ceea ce poate duce la scumpiri în lanț pentru bunuri și servicii.
Scumpirile rapide din martie arată o piață sensibilă la factori externi, în special tensiunile geopolitice. Dacă trendul continuă, carburanții ar putea atinge noi maxime, cu efecte directe asupra inflației și costului vieții.