Audi anunță numele oficial al echipei sale de Formula 1 / Prezentarea monopostului are loc în ianuarie

Cu mai puțin de trei luni înainte de startul sezonului 2026 de Formula 1, Audi a făcut luni un nou pas important spre intrarea în Marele Circ. Constructorul german a anunțat numele complet al viitoarei sale echipe: Audi Revolut F1 Team, respectiva bancă online devenind sponsor principal, transmite Mediafax.

Totodată, a fost prezentat și noul logo al echipei, iar Audi a confirmat că monopostul va fi dezvăluit pe 20 ianuarie 2026, la Berlin, în cadrul unui eveniment dedicat.

„Astăzi, proiectul nostru primește identitatea oficială. Numele Audi Revolut F1 Team simbolizează forța combinată a echipelor noastre din Germania, Regatul Unit și Elveția, precum și a partenerilor noștri. Este o emblemă sub care ne unim în perspectiva lui 2026. Este o etapă esențială care dă energie întregului proiect și transformă ambiția noastră pe termen lung într-o realitate pentru toate părțile implicate”, a declarat directorul echipei, Jonathan Wheatley, în comunicatul oficial Audi.

Colaborarea Audi – Revolut depășește sfera sponsorizării tradiționale, vizând crearea unei legături mai profunde cu fanii prin experiențe exclusive, acces la curse și beneficii în aplicația băncii online, anunță echipa.

Potrivit Audi, lansarea monopostului de la Berlin va fi un eveniment imersiv, prezentând valorile de bază ale brandului: claritate, inteligență tehnică și emoție. În cadrul evenimentului va fi dezvăluită și culoarea oficială a mașinii pentru sezonul 2026, după ce Audi R26 Concept a fost prezentat în noiembrie. Evenimentul va continua pe 21 ianuarie cu o deschidere publică, oferind fanilor șansa de a fi parte din acest moment inaugural.

Pentru echipa Audi din Formula 1 vor pilota, în 2026, germanul Nico Hülkenberg, care și-a obținut primul podium din carieră în cursa din Marea Britanie, și brazilianul Gabriel Bortoleto.