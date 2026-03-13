Cursele de Formula 1 programate în Bahrain și Arabia Saudită ar putea fi anulate, potrivit informațiilor obținute de Sky Sports News, în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu.

Conform calendarului actual al competiției, Marele Premiu din Bahrain este programat pentru 12 aprilie, iar cursa din Arabia Saudită ar urma să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 19 aprilie.

Decizia nu a fost încă anunțată oficial.

Surse citate de Sky Sports News spun însă că o confirmare formală este așteptată în următoarele 48 de ore, după ce situația de securitate din regiune nu a arătat semne de îmbunătățire în ultimele zile.

Dacă anularea va fi confirmată, cele două etape nu ar urma să fie înlocuite în calendarul sezonului. Presa internațională relata anterior că Formula 1 nu intenționează să adauge alte curse în locul acestora.

Deocamdată, atât Formula 1, cât și Federația Internațională de Automobilism (FIA) au refuzat să comenteze informațiile.

Calendarul Formula 1, afectat de crize internaționale

În trecut, Formula 1 a mai fost nevoită să își modifice calendarul din motive de securitate sau din cauza unor crize internaționale. Un exemplu recent este sezonul 2020, când numeroase curse au fost anulate sau amânate din cauza pandemiei de COVID-19, iar calendarul competiției a fost reorganizat complet în timpul anului.

Exemple de curse anulate în trecut

Au existat și situații legate direct de tensiuni politice sau probleme de securitate. În 2011, Marele Premiu din Bahrain a fost anulat după izbucnirea protestelor din cadrul „Primăverii Arabe”, în timp ce alte etape din diferite regiuni au fost, de-a lungul anilor, puse sub semnul întrebării atunci când situația geopolitică a devenit instabilă.

Fenomene meteo extreme care au afectat competiția

Calendarul competiției a fost afectat uneori și de fenomene meteo extreme. De exemplu, în 2024 Marele Premiu din Emilia-Romagna, programat pe circuitul de la Imola, a fost anulat din cauza inundațiilor severe care au lovit regiunea italiană Emilia-Romagna, autoritățile considerând că resursele de intervenție trebuie direcționate către populația afectată.

Cum se ia decizia anulării unei curse

În astfel de cazuri, organizatorii și Federația Internațională de Automobilism (FIA) evaluează în primul rând riscurile pentru echipe, personal și spectatori, înainte de a decide dacă o cursă poate avea loc conform programului sau trebuie eliminată din calendar.