La categoria auto a Raliului Dakar 2026, Dacia a obținut victoria prin Nasser Al-Attiyah, în vârstă de 55 de ani, cu copilotul Fabian Lurquin (50). Aceasta marchează a șasea victorie în cariera lui Al-Attiyah, dar prima pentru Dacia, care a debutat în competiție abia în 2025.

În ultima etapă, Al-Attiyah a adoptat un ritm conservator, terminând pe locul 43, la 8 minute și 48 de secunde de câștigătorul etapei, Mattias Ekstrom, însă diferența acumulată anterior i-a asigurat victoria generală. În clasamentul final, Nani Roma (Ford) a terminat la 9 minute și 42 de secunde, iar Ekstrom la 14 minute și 33 de secunde în urma campionului.

Alți piloți Dacia au avut performanțe notabile: Sebastien Loeb s-a clasat pe locul 4, Lucas Moraes pe 7 și Cristina Gutierrez pe 11. În interviuri anterioare, Al-Attiyah își exprima încrederea că poate câștiga Dakarul cu Dacia, considerând această victorie ca una istorică. Cu șase titluri în palmares, Al-Attiyah mai are doar două titluri de recuperat pentru a egala recordul lui Stephane Peterhansel la categoria auto.