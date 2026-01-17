dark
VIDEO Raliul Dakar 2026: Dacia obține victoria la a doua participare

Redacția TechRider
17 ianuarie 2026
Nasser-Al-Attiyah-dacia
Sursa foto: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia
La categoria auto a Raliului Dakar 2026, Dacia a obținut victoria prin Nasser Al-Attiyah, în vârstă de 55 de ani, cu copilotul Fabian Lurquin (50). Aceasta marchează a șasea victorie în cariera lui Al-Attiyah, dar prima pentru Dacia, care a debutat în competiție abia în 2025.

În ultima etapă, Al-Attiyah a adoptat un ritm conservator, terminând pe locul 43, la 8 minute și 48 de secunde de câștigătorul etapei, Mattias Ekstrom, însă diferența acumulată anterior i-a asigurat victoria generală. În clasamentul final, Nani Roma (Ford) a terminat la 9 minute și 42 de secunde, iar Ekstrom la 14 minute și 33 de secunde în urma campionului.

Alți piloți Dacia au avut performanțe notabile: Sebastien Loeb s-a clasat pe locul 4, Lucas Moraes pe 7 și Cristina Gutierrez pe 11. În interviuri anterioare, Al-Attiyah își exprima încrederea că poate câștiga Dakarul cu Dacia, considerând această victorie ca una istorică. Cu șase titluri în palmares, Al-Attiyah mai are doar două titluri de recuperat pentru a egala recordul lui Stephane Peterhansel la categoria auto.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

