Federaţia Română de Automobilism Sportiv lansează la Piteşti proiectul educativ „Pilot pentru o zi”, pentru promovarea siguranţei în motorsport şi în trafic

Redacția TechRider
12 noiembrie 2025
masina participanta la seaside speed race
Sursa foto: Facebook / Federatia Romana de Automobilism Sportiv
Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS), în parteneriat cu Şcoala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” (Piteşti) vor organiza marţi, 18 noiembrie, de la ora 11:00, un proiect pilot educativ şi demonstrativ dedicat copiilor şi tinerilor, cu scopul de a promova şi descoperi motorsportul desfăşurat în condiţii de siguranţă, transmite News.ro.

Sub devizele ”Pilot pentru o zi” şi ”Strada nu e circuit”, proiectul îşi propune să aducă mai aproape de elevi valorile sportului cu motor practicat regulamentar, dar şi să atragă atenţia asupra riscurilor conducerii iresponsabile pe drumurile publice. În cadrul evenimentului, copiii vor avea ocazia să îi cunoască pe juniorii din cadrul Campionatelor Naţionale de Autocross (CNAC) şi Slalom Paralel (CNSP). Totodată, ei vor vedea de aproape cum arată maşinile de competiţie şi vor participa la activităţi interactive de educaţie rutieră.

De asemenea, din programul evenimentului nu vor lipsi demonstraţiile de pilotaj în condiţii controlate, discuţiile cu sportivii, antrenorii şi reprezentanţii FRAS. Mai mult, evenimentul va include o componentă de conştientizare a spectatorilor cu privire la comportamentul responsabil la evenimentele automobilistice, respectarea zonelor de siguranţă şi a regulilor organizatorice. În acelaşi context, se va pune accent şi pe importanţa implicării comunităţii în promovarea siguranţei.

„Prin acest proiect, dorim să le arătăm copiilor că pasiunea pentru viteză şi maşini se poate transforma într-o activitate sportivă sigură, educativă şi disciplinată, iar strada trebuie să rămână un loc sigur pentru toţi participanţii la trafic”, a declarat reprezentantul Comisiei Naţionale de Autocross, Ionuţ Săndulescu.

Evenimentul face parte dintr-o serie de acţiuni educative derulate de FRAS la nivel naţional, cu scopul formării unei culturi a siguranţei rutiere şi a fair-play-ului în rândul tinerei generaţii.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

