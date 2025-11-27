Formula 1: Celebrul inginer Adrian Newey va fi șeful echipei Aston Martin din 2026

Celebrul inginer de Formula 1 Adrian Newey va avea mai multe atribuţii în cadrul echipei Aston Martin în sezonul viitor şi va deveni, de asemenea, „team principal”, transmite News.ro.

Newey, în vârstă de 66 de ani, a părăsit Red Bull în 2024 pentru a se alătura Aston-Martin. Considerat cel mai bun inginer pe zona de aerodinamică al generaţiei sale, britanicul a văzut cum monopostul pe care l-a proiectat a câştigat până acum 12 campionate mondiale ale constructorilor cu piloţi celebri precum Alain Prost, Sebastian Vettel şi Max Verstappen, printre alţii.

„Adrian Newey va prelua funcţia de director de echipă începând din 2026 şi va conduce echipa tehnică, inclusiv activităţile de pe circuit pentru maşină”, a declarat Aston Martin într-un comunicat de presă.

Ce se va întâmpla cu actualul șef de echipă

Actualul director al echipei, Andrew Cowell, va deveni responsabil cu strategia, ocupându-se în special de relaţiile cu Honda, care va deveni în sezonul viitor furnizorul de motoare al echipei britanice, succedând Mercedes. Rezultatele Aston Martin au fost dezamăgitoare în acest an, dar monopostul actual nu a fost proiectat de Newey, deoarece acesta a început să lucreze pentru noul său angajator abia în luna martie a acestui an.

„Andy Cowell a fost un lider extraordinar în acest an. (…) Această schimbare la nivelul conducerii este o decizie comună pe care am luat-o în interesul echipei”, a declarat Lawrence Stroll, președintele executiv al echipei Aston Martin.

El se concentrează pe cel de anul viitor, care va trebui să respecte noul regulament tehnic. Aston Martin ocupă doar locul 8 în clasamentul constructorilor, cu două curse înainte de finalul sezonului, iar piloţii săi, Fernando Alonso şi Lance Stroll, se află doar pe locurile 13 şi 16 în clasamentul piloţilor. Presa de specialitate a raportat recent divergenţe între Newey şi Cowell şi o posibilă plecare a acestuia din echipa care aparţine miliardarului canadian Lawrence Stroll, tatăl lui Lance.