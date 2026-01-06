Sezonul de Formula 1 din 2026 se apropie rapid, iar echipele au început deja să contureze calendarul oficial al lansărilor pentru noile monoposturi.

Primele prezentări sunt programate chiar din 15 ianuarie, într-un an care marchează una dintre cele mai importante tranziții din istoria recentă a campionatului, odată cu introducerea unui nou set de regulamente tehnice, intrarea unei echipe complet noi și schimbări majore la nivel de motorizări.

Cu excepția McLaren, care nu a anunțat încă data lansării, toate celelalte echipe de pe grilă au confirmat când și unde își vor dezvălui designurile pentru sezonul 2026. Startul va fi dat de Red Bull Racing și Racing Bulls, iar seria lansărilor se va încheia pe 9 februarie, cu prezentarea Aston Martin, potrivit motorsport.com.

Schimbări majore pentru sezonul 2026

Anul 2026 aduce schimbări majore pentru Formula 1. Noile reguli vizează atât șasiul, cât și unitățile de putere, iar grila se va extinde la 11 echipe prin intrarea Cadillac F1 Team. Totodată, Audi va intra oficial în campionat prin preluarea operațiunilor Sauber, în timp ce mai multe parteneriate tehnice se vor încheia sau vor fi redefinite.

15 ianuarie: Red Bull și Racing Bulls deschid seria lansărilor

Primele lansări vor avea loc pe 15 ianuarie, când Red Bull și Racing Bulls vor organiza un eveniment comun în Detroit, Michigan. Prezentarea este realizată în parteneriat cu Ford și marchează debutul oficial al proiectului Red Bull Powertrains – Ford, un pas esențial pentru viitorul echipei campioane mondiale în era noilor motoare. CEO-ul Red Bull Racing și directorul echipei, Laurent Mekies, a subliniat importanța momentului, afirmând că „lansarea erei Red Bull Ford Powertrains reprezintă nu doar un pas îndrăzneț spre viitor, ci o expresie a ceea ce este posibil atunci când ingineria de clasă mondială, inovația și pasiunea se întâlnesc”.

19 ianuarie: Haas devansează lansarea

La doar câteva zile distanță, pe 19 ianuarie, Haas F1 Team va dezvălui primele imagini ale monopostului VF-26. Inițial, echipa americană programase lansarea pentru 23 ianuarie, dar a decis să devanseze prezentarea pentru a evita suprapunerea cu Alpine și Ferrari. Haas va opta pentru o lansare digitală, publicând randări și materiale video pe rețelele sociale. Evenimentul este relevant și prin faptul că monopostul va purta pentru prima dată brandingul noului sponsor principal, Toyota Gazoo Racing.

20 ianuarie: Debutul Audi și prezentarea Honda

Data de 20 ianuarie va fi una dublu importantă. Audi va organiza la Berlin un eveniment de lansare globală, care va marca oficial intrarea constructorului german în Formula 1 prin proiectul dezvoltat pe structura Sauber. În aceeași zi, Honda va organiza la Tokyo propriul eveniment de prezentare a noii unități de putere. Producătorul japonez începe din 2026 un parteneriat exclusiv cu Aston Martin F1 Team, după încheierea colaborării cu Red Bull la finalul sezonului 2025.

22 ianuarie: Mercedes publică grafica W17

Pe 22 ianuarie, Mercedes-AMG F1 va publica pe canalele sale oficiale grafica monopostului W17, înaintea testelor private programate pentru săptămâna următoare. Lansarea completă a echipei germane este însă programată ulterior, într-un eveniment separat.

23 ianuarie: Ziua Alpine și Ferrari

Ziua de 23 ianuarie va fi una dintre cele mai aglomerate din calendar. Alpine F1 Team va organiza un eveniment la Barcelona, unde va prezenta monopostul pentru sezonul 2026. Pentru echipa franceză, noul sezon marchează nu doar debutul regulamentelor revizuite, ci și începutul parteneriatului cu Mercedes pentru unitatea de putere. Tot pe 23 ianuarie, Scuderia Ferrari va dezvălui noua sa mașină, locația exactă urmând să fie confirmată ulterior. Directorul echipei, Fred Vasseur, a declarat că programul este unul extrem de strâns: „Vom termina asamblarea mașinii cu o zi înainte de lansare. Lansarea va avea loc pe 23 ianuarie, ceea ce înseamnă că vom finaliza mașina pe 22. Este o abordare agresivă, dar toată lumea va proceda la fel”.

2 februarie: Evenimentul oficial Mercedes

Mercedes va reveni în prim-plan pe 2 februarie, când va organiza evenimentul oficial de lansare al sezonului. Prezentarea va fi transmisă live și îi va avea ca protagoniști pe piloții George Russell și Andrea Kimi Antonelli, alături de CEO-ul și directorul echipei, Toto Wolff.

3 februarie: Williams și votul fanilor

Pe 3 februarie, Williams Racing va prezenta monopostul FW48. Echipa nu a confirmat încă dacă va fi vorba despre un eveniment live sau o lansare online, însă a precizat că designul inițial va fi ales prin vot de fani. La prezentare ar urma să participe piloții Alex Albon și Carlos Sainz, alături de directorul echipei, James Vowles.

8 februarie: Cadillac debutează la Super Bowl

Un moment aparte va avea loc pe 8 februarie, când Cadillac își va face debutul oficial în Formula 1. Noua echipă americană va lansa grafica monopostului în cadrul unei reclame difuzate în timpul Super Bowl, pe Levi’s Stadium, o abordare neconvențională, dar aliniată cu amploarea mediatică a evenimentului.

9 februarie: Finalul cu Aston Martin și Adrian Newey

Seria lansărilor se va încheia pe 9 februarie, când Aston Martin va prezenta AMR26. Monopostul este primul proiectat sub coordonarea lui Adrian Newey pentru echipa deținută de Lawrence Stroll. Deși locația nu a fost confirmată, Aston Martin organizează de obicei evenimentele de lansare la sediul său din Silverstone, cu Fernando Alonso și Lance Stroll prezenți.

Calendarul lansărilor din 2026 reflectă amploarea schimbărilor care urmează în Formula 1. Noile reguli, noii producători și extinderea grilei transformă acest sezon într-un punct de referință pentru viitorul campionatului.