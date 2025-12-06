Max Verstappen va pleca din pole position în ultima cursă a sezonului, una disputată cu titlul mondial pe masă, după o sesiune de calificări intensă în care Lando Norris a ocupat locul al doilea, iar Oscar Piastri s-a clasat pe poziția a treia. Pentru Norris, calculele sunt simple înaintea startului: un loc 3 în cursă îi este suficient pentru a deveni campion mondial.
Pilotul Red Bull a reușit un tur excepțional în Q3, suficient pentru a-i ține în spate pe principalii săi rivali din lupta pentru titlu. După ce Oscar Piastri și George Russell au fost cei mai rapizi în Q1 și, respectiv, Q2, Verstappen a lansat atacul decisiv în ultimele zece minute, stabilind cel mai bun timp încă din prima încercare a „shootout-ului” final.
Olandezul și-a îmbunătățit apoi performanța la ultima ieșire pe pistă, oprind cronometrul la 1:22.207, un timp care s-a dovedit de neatins pentru restul plutonului. În stabilirea acestui rezultat a contat și sprijinul colegului său, Yuki Tsunoda, care și-a sacrificat propria sesiune de calificări pentru a-i oferi un slipstream (aspirație aerodinamică prin rularea foarte aproape în spatele unui alt monopost, pentru viteză suplimentară pe linia dreaptă). Ambii piloți McLaren au încercat să-i răspundă, însă Norris a fost nevoit să se mulțumească cu locul secund, la 0.201 secunde în spatele lui Verstappen, în timp ce Piastri a completat primele trei poziții.
George Russell a încheiat calificările pe locul patru pentru Mercedes, iar Charles Leclerc a fost al cincilea pentru Ferrari. Fernando Alonso a obținut poziția a șasea la volanul Aston Martin. Gabriel Bortoleto a reușit un rezultat solid pentru Kick Sauber, clasându-se al șaptelea, în timp ce Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) și Yuki Tsunoda – aflat în ultima sa calificare pentru Red Bull – au completat top 10.
Surpriza neplăcută a ședinței a venit din partea lui Ollie Bearman, care a ratat accederea în Q2, la fel ca Carlos Sainz, spaniolul Williams-ului urmând să plece din P12, la doar o săptămână după podiumul din Qatar. Liam Lawson s-a clasat al 13-lea, iar debutantul Kimi Antonelli a ieșit din Q2 pe locul 14, după ce a acuzat probleme de aderență pe spate. Lance Stroll a închis top 15.
Q1 a adus o nouă eliminare timpurie pentru Lewis Hamilton. Pilotul Ferrari a terminat doar al 16-lea, la câteva ore după un accident serios în antrenamentele libere. Alex Albon s-a clasat imediat în spatele său, pe locul 17. Nico Hülkenberg a fost doar al 18-lea, în timp ce piloții Alpine, Pierre Gasly și Franco Colapinto, au ocupat ultimele două poziții, 19 și 20.
Rezultate calificări – Marele Premiu al Abu Dhabi 2025
|Pos
|Pilot
|Echipă
|Timp
|Diferență
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|1:22.207
|—
|2
|Lando Norris
|McLaren
|1:22.408
|+0.201
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:22.437
|+0.230
|4
|George Russell
|Mercedes
|1:22.645
|+0.438
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:22.730
|+0.523
|6
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:22.902
|+0.695
|7
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|1:22.904
|+0.697
|8
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1:22.913
|+0.706
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:23.072
|+0.865
|10
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|Fără timp
|—
|11
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|Eliminat Q2
|—
|12
|Carlos Sainz
|Williams
|Eliminat Q2
|—
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|Eliminat Q2
|—
|14
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|Eliminat Q2
|—
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Eliminat Q2
|—
|16
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|Eliminat Q1
|—
|17
|Alexander Albon
|Williams
|Eliminat Q1
|—
|18
|Nico Hülkenberg
|Kick Sauber
|Eliminat Q1
|—
|19
|Pierre Gasly
|Alpine
|Eliminat Q1
|—
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|Eliminat Q1
|—
