Formula 1: Max Verstappen obține pole position-ul pentru ultima cursă a sezonului / Norris pe 2, Piastri pe 3

Ionuț Tăpălagă
6 decembrie 2025
Max Verstappen
Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands in action during the third practice session of the Singapore Formula One Grand Prix at the Marina Bay Street Circuit in Singapore, Saturday, Oct. 4, 2025.,Image: 1043257488, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no, Pictured: Max Verstappen, Credit line: Vincent Thian / AP / Profimedia
Max Verstappen va pleca din pole position în ultima cursă a sezonului, una disputată cu titlul mondial pe masă, după o sesiune de calificări intensă în care Lando Norris a ocupat locul al doilea, iar Oscar Piastri s-a clasat pe poziția a treia. Pentru Norris, calculele sunt simple înaintea startului: un loc 3 în cursă îi este suficient pentru a deveni campion mondial.

Pilotul Red Bull a reușit un tur excepțional în Q3, suficient pentru a-i ține în spate pe principalii săi rivali din lupta pentru titlu. După ce Oscar Piastri și George Russell au fost cei mai rapizi în Q1 și, respectiv, Q2, Verstappen a lansat atacul decisiv în ultimele zece minute, stabilind cel mai bun timp încă din prima încercare a „shootout-ului” final.

Olandezul și-a îmbunătățit apoi performanța la ultima ieșire pe pistă, oprind cronometrul la 1:22.207, un timp care s-a dovedit de neatins pentru restul plutonului. În stabilirea acestui rezultat a contat și sprijinul colegului său, Yuki Tsunoda, care și-a sacrificat propria sesiune de calificări pentru a-i oferi un slipstream (aspirație aerodinamică prin rularea foarte aproape în spatele unui alt monopost, pentru viteză suplimentară pe linia dreaptă). Ambii piloți McLaren au încercat să-i răspundă, însă Norris a fost nevoit să se mulțumească cu locul secund, la 0.201 secunde în spatele lui Verstappen, în timp ce Piastri a completat primele trei poziții.

George Russell a încheiat calificările pe locul patru pentru Mercedes, iar Charles Leclerc a fost al cincilea pentru Ferrari. Fernando Alonso a obținut poziția a șasea la volanul Aston Martin. Gabriel Bortoleto a reușit un rezultat solid pentru Kick Sauber, clasându-se al șaptelea, în timp ce Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) și Yuki Tsunoda – aflat în ultima sa calificare pentru Red Bull – au completat top 10.

Surpriza neplăcută a ședinței a venit din partea lui Ollie Bearman, care a ratat accederea în Q2, la fel ca Carlos Sainz, spaniolul Williams-ului urmând să plece din P12, la doar o săptămână după podiumul din Qatar. Liam Lawson s-a clasat al 13-lea, iar debutantul Kimi Antonelli a ieșit din Q2 pe locul 14, după ce a acuzat probleme de aderență pe spate. Lance Stroll a închis top 15.

Q1 a adus o nouă eliminare timpurie pentru Lewis Hamilton. Pilotul Ferrari a terminat doar al 16-lea, la câteva ore după un accident serios în antrenamentele libere. Alex Albon s-a clasat imediat în spatele său, pe locul 17. Nico Hülkenberg a fost doar al 18-lea, în timp ce piloții Alpine, Pierre Gasly și Franco Colapinto, au ocupat ultimele două poziții, 19 și 20.

Rezultate calificări – Marele Premiu al Abu Dhabi 2025

Pos Pilot Echipă Timp Diferență
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:22.207
2 Lando Norris McLaren 1:22.408 +0.201
3 Oscar Piastri McLaren 1:22.437 +0.230
4 George Russell Mercedes 1:22.645 +0.438
5 Charles Leclerc Ferrari 1:22.730 +0.523
6 Fernando Alonso Aston Martin 1:22.902 +0.695
7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:22.904 +0.697
8 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:22.913 +0.706
9 Isack Hadjar Racing Bulls 1:23.072 +0.865
10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Fără timp
11 Oliver Bearman Haas F1 Team Eliminat Q2
12 Carlos Sainz Williams Eliminat Q2
13 Liam Lawson Racing Bulls Eliminat Q2
14 Kimi Antonelli Mercedes Eliminat Q2
15 Lance Stroll Aston Martin Eliminat Q2
16 Lewis Hamilton Ferrari Eliminat Q1
17 Alexander Albon Williams Eliminat Q1
18 Nico Hülkenberg Kick Sauber Eliminat Q1
19 Pierre Gasly Alpine Eliminat Q1
20 Franco Colapinto Alpine Eliminat Q1

 

