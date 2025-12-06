Max Verstappen va pleca din pole position în ultima cursă a sezonului, una disputată cu titlul mondial pe masă, după o sesiune de calificări intensă în care Lando Norris a ocupat locul al doilea, iar Oscar Piastri s-a clasat pe poziția a treia. Pentru Norris, calculele sunt simple înaintea startului: un loc 3 în cursă îi este suficient pentru a deveni campion mondial.

Pilotul Red Bull a reușit un tur excepțional în Q3, suficient pentru a-i ține în spate pe principalii săi rivali din lupta pentru titlu. După ce Oscar Piastri și George Russell au fost cei mai rapizi în Q1 și, respectiv, Q2, Verstappen a lansat atacul decisiv în ultimele zece minute, stabilind cel mai bun timp încă din prima încercare a „shootout-ului” final.

Olandezul și-a îmbunătățit apoi performanța la ultima ieșire pe pistă, oprind cronometrul la 1:22.207, un timp care s-a dovedit de neatins pentru restul plutonului. În stabilirea acestui rezultat a contat și sprijinul colegului său, Yuki Tsunoda, care și-a sacrificat propria sesiune de calificări pentru a-i oferi un slipstream (aspirație aerodinamică prin rularea foarte aproape în spatele unui alt monopost, pentru viteză suplimentară pe linia dreaptă). Ambii piloți McLaren au încercat să-i răspundă, însă Norris a fost nevoit să se mulțumească cu locul secund, la 0.201 secunde în spatele lui Verstappen, în timp ce Piastri a completat primele trei poziții.

George Russell a încheiat calificările pe locul patru pentru Mercedes, iar Charles Leclerc a fost al cincilea pentru Ferrari. Fernando Alonso a obținut poziția a șasea la volanul Aston Martin. Gabriel Bortoleto a reușit un rezultat solid pentru Kick Sauber, clasându-se al șaptelea, în timp ce Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) și Yuki Tsunoda – aflat în ultima sa calificare pentru Red Bull – au completat top 10.

Surpriza neplăcută a ședinței a venit din partea lui Ollie Bearman, care a ratat accederea în Q2, la fel ca Carlos Sainz, spaniolul Williams-ului urmând să plece din P12, la doar o săptămână după podiumul din Qatar. Liam Lawson s-a clasat al 13-lea, iar debutantul Kimi Antonelli a ieșit din Q2 pe locul 14, după ce a acuzat probleme de aderență pe spate. Lance Stroll a închis top 15.

Q1 a adus o nouă eliminare timpurie pentru Lewis Hamilton. Pilotul Ferrari a terminat doar al 16-lea, la câteva ore după un accident serios în antrenamentele libere. Alex Albon s-a clasat imediat în spatele său, pe locul 17. Nico Hülkenberg a fost doar al 18-lea, în timp ce piloții Alpine, Pierre Gasly și Franco Colapinto, au ocupat ultimele două poziții, 19 și 20.

Rezultate calificări – Marele Premiu al Abu Dhabi 2025

Pos Pilot Echipă Timp Diferență 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:22.207 — 2 Lando Norris McLaren 1:22.408 +0.201 3 Oscar Piastri McLaren 1:22.437 +0.230 4 George Russell Mercedes 1:22.645 +0.438 5 Charles Leclerc Ferrari 1:22.730 +0.523 6 Fernando Alonso Aston Martin 1:22.902 +0.695 7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:22.904 +0.697 8 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:22.913 +0.706 9 Isack Hadjar Racing Bulls 1:23.072 +0.865 10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Fără timp — 11 Oliver Bearman Haas F1 Team Eliminat Q2 — 12 Carlos Sainz Williams Eliminat Q2 — 13 Liam Lawson Racing Bulls Eliminat Q2 — 14 Kimi Antonelli Mercedes Eliminat Q2 — 15 Lance Stroll Aston Martin Eliminat Q2 — 16 Lewis Hamilton Ferrari Eliminat Q1 — 17 Alexander Albon Williams Eliminat Q1 — 18 Nico Hülkenberg Kick Sauber Eliminat Q1 — 19 Pierre Gasly Alpine Eliminat Q1 — 20 Franco Colapinto Alpine Eliminat Q1 —