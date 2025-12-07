dark
BREAKING Formula 1: Norris câștigă primul titlu mondial din carieră după un loc 3 în ultima cursă a sezonului / Verstappen câștigă cursa

Ionuț Tăpălagă
7 decembrie 2025
Lando Norris-McLaren
Sursa foto: Filedimage | Dreamstime.com
Lando Norris a devenit campion mondial în Formula 1 pentru prima dată în carieră, după ce a încheiat pe locul al treilea ultima cursă a sezonului. Cursa de pe circuitul din Abu Dhabi a fost câștigată de Max Verstappen, în timp ce Oscar Piastri a terminat pe locul secund, după o strategie diferită față de rivalii din lupta pentru titlu.

Lando Norris a gestionat presiunea unei finale extrem de tensionate la Yas Marina și a încheiat Marele Premiu de la Abu Dhabi pe podium, rezultat care i-a asigurat primul titlu mondial din carieră. Britanicul a trecut linia de sosire pe locul al treilea, în spatele lui Max Verstappen și Oscar Piastri.

Plecat din a doua poziție a grilei, între Verstappen și coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, Norris știa că un loc în Top 3 era suficient pentru a-și asigura matematic titlul mondial din 2025. Piastri a avut un start agresiv și l-a depășit pe Norris încă din primul tur, trimițându-l pe locul al treilea.

Ulterior, Norris a fost pus sub presiune de Charles Leclerc, a pierdut timp în trafic după prima oprire la boxe și a avut un duel roată la roată cu Yuki Tsunoda. În ciuda tuturor momentelor dificile, pilotul McLaren a rezistat și a trecut linia de sosire pe locul al treilea, rezultat care i-a adus titlul mondial în fața lui Verstappen și Piastri, ambii fără greșeală în cursă.

Max Verstappen a câștigat cursa, iar Oscar Piastri a încheiat pe locul secund. La finalul sezonului, Norris a terminat la doar două puncte în fața lui Verstappen în clasamentul general, diferența fiind decisă de câștigul de 10 puncte obținut în Abu Dhabi, în timp ce Piastri a încheiat la 11 puncte în spate.

Charles Leclerc a terminat al patrulea, la aproximativ șapte secunde de Norris, fiind urmat de George Russell. Fernando Alonso a încheiat imediat în spatele celor doi, iar Esteban Ocon și Lewis Hamilton au fost implicați în dueluri directe pe parcursul cursei.

Nico Hülkenberg a recuperat mai multe poziții și a terminat al nouălea în cursa sa aniversară cu numărul 250 în Formula 1, în timp ce Lance Stroll a obținut ultimul punct, deși a primit o penalizare pentru conducere neregulamentară. Oliver Bearman a fost penalizat pentru schimbări multiple de direcție într-un duel cu Stroll, clasându-se pe 12, în spatele lui Gabriel Bortoleto. Carlos Sainz a terminat al 13-lea pentru Williams, iar Yuki Tsunoda a fost clasat al 14-lea după o penalizare de cinci secunde pentru apărarea sa agresivă împotriva lui Norris în condiții de strategie diferită.

În a doua parte a clasamentului au urmat Kimi Antonelli, Alexander Albon – penalizat pentru depășirea vitezei pe linia boxelor – precum și Isack Hadjar și Liam Lawson, ultimul fiind sancționat după un contact cu Bearman. Alpine a încheiat din nou la coada plutonului, cu Pierre Gasly în fața lui Franco Colapinto, ambii afectați de penalizări.

Rezultate cursă – Marele Premiu al Abu Dhabi 2025

Pos Pilot Echipă Timp/Status
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26:07.469
2 Oscar Piastri McLaren +12.594s
3 Lando Norris McLaren +16.572s
4 Charles Leclerc Ferrari +23.279s
5 George Russell Mercedes +48.563s
6 Fernando Alonso Aston Martin +67.562s
7 Esteban Ocon Haas F1 Team +69.876s
8 Lewis Hamilton Ferrari +72.670s
9 Lance Stroll Aston Martin +74.523s
10 Oliver Bearman Haas F1 Team +76.166s
11 Nico Hülkenberg Kick Sauber +79.014s
12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +81.043s
13 Carlos Sainz Williams +82.158s
14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +83.794s
15 Kimi Antonelli Mercedes +84.399s
16 Alexander Albon Williams +90.327s
17 Isack Hadjar Racing Bulls +1 tur
18 Liam Lawson Racing Bulls +1 tur
19 Pierre Gasly Alpine +1 tur
20 Franco Colapinto Alpine +1 tur

 

 

 

