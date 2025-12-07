Lando Norris a devenit campion mondial în Formula 1 pentru prima dată în carieră, după ce a încheiat pe locul al treilea ultima cursă a sezonului. Cursa de pe circuitul din Abu Dhabi a fost câștigată de Max Verstappen, în timp ce Oscar Piastri a terminat pe locul secund, după o strategie diferită față de rivalii din lupta pentru titlu.

Lando Norris a gestionat presiunea unei finale extrem de tensionate la Yas Marina și a încheiat Marele Premiu de la Abu Dhabi pe podium, rezultat care i-a asigurat primul titlu mondial din carieră. Britanicul a trecut linia de sosire pe locul al treilea, în spatele lui Max Verstappen și Oscar Piastri.

Plecat din a doua poziție a grilei, între Verstappen și coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, Norris știa că un loc în Top 3 era suficient pentru a-și asigura matematic titlul mondial din 2025. Piastri a avut un start agresiv și l-a depășit pe Norris încă din primul tur, trimițându-l pe locul al treilea.

Ulterior, Norris a fost pus sub presiune de Charles Leclerc, a pierdut timp în trafic după prima oprire la boxe și a avut un duel roată la roată cu Yuki Tsunoda. În ciuda tuturor momentelor dificile, pilotul McLaren a rezistat și a trecut linia de sosire pe locul al treilea, rezultat care i-a adus titlul mondial în fața lui Verstappen și Piastri, ambii fără greșeală în cursă.

Max Verstappen a câștigat cursa, iar Oscar Piastri a încheiat pe locul secund. La finalul sezonului, Norris a terminat la doar două puncte în fața lui Verstappen în clasamentul general, diferența fiind decisă de câștigul de 10 puncte obținut în Abu Dhabi, în timp ce Piastri a încheiat la 11 puncte în spate.

Charles Leclerc a terminat al patrulea, la aproximativ șapte secunde de Norris, fiind urmat de George Russell. Fernando Alonso a încheiat imediat în spatele celor doi, iar Esteban Ocon și Lewis Hamilton au fost implicați în dueluri directe pe parcursul cursei.

Nico Hülkenberg a recuperat mai multe poziții și a terminat al nouălea în cursa sa aniversară cu numărul 250 în Formula 1, în timp ce Lance Stroll a obținut ultimul punct, deși a primit o penalizare pentru conducere neregulamentară. Oliver Bearman a fost penalizat pentru schimbări multiple de direcție într-un duel cu Stroll, clasându-se pe 12, în spatele lui Gabriel Bortoleto. Carlos Sainz a terminat al 13-lea pentru Williams, iar Yuki Tsunoda a fost clasat al 14-lea după o penalizare de cinci secunde pentru apărarea sa agresivă împotriva lui Norris în condiții de strategie diferită.

În a doua parte a clasamentului au urmat Kimi Antonelli, Alexander Albon – penalizat pentru depășirea vitezei pe linia boxelor – precum și Isack Hadjar și Liam Lawson, ultimul fiind sancționat după un contact cu Bearman. Alpine a încheiat din nou la coada plutonului, cu Pierre Gasly în fața lui Franco Colapinto, ambii afectați de penalizări.

Rezultate cursă – Marele Premiu al Abu Dhabi 2025