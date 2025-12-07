Lando Norris a devenit campion mondial în Formula 1 pentru prima dată în carieră, după ce a încheiat pe locul al treilea ultima cursă a sezonului. Cursa de pe circuitul din Abu Dhabi a fost câștigată de Max Verstappen, în timp ce Oscar Piastri a terminat pe locul secund, după o strategie diferită față de rivalii din lupta pentru titlu.
Lando Norris a gestionat presiunea unei finale extrem de tensionate la Yas Marina și a încheiat Marele Premiu de la Abu Dhabi pe podium, rezultat care i-a asigurat primul titlu mondial din carieră. Britanicul a trecut linia de sosire pe locul al treilea, în spatele lui Max Verstappen și Oscar Piastri.
Plecat din a doua poziție a grilei, între Verstappen și coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, Norris știa că un loc în Top 3 era suficient pentru a-și asigura matematic titlul mondial din 2025. Piastri a avut un start agresiv și l-a depășit pe Norris încă din primul tur, trimițându-l pe locul al treilea.
Ulterior, Norris a fost pus sub presiune de Charles Leclerc, a pierdut timp în trafic după prima oprire la boxe și a avut un duel roată la roată cu Yuki Tsunoda. În ciuda tuturor momentelor dificile, pilotul McLaren a rezistat și a trecut linia de sosire pe locul al treilea, rezultat care i-a adus titlul mondial în fața lui Verstappen și Piastri, ambii fără greșeală în cursă.
Max Verstappen a câștigat cursa, iar Oscar Piastri a încheiat pe locul secund. La finalul sezonului, Norris a terminat la doar două puncte în fața lui Verstappen în clasamentul general, diferența fiind decisă de câștigul de 10 puncte obținut în Abu Dhabi, în timp ce Piastri a încheiat la 11 puncte în spate.
Charles Leclerc a terminat al patrulea, la aproximativ șapte secunde de Norris, fiind urmat de George Russell. Fernando Alonso a încheiat imediat în spatele celor doi, iar Esteban Ocon și Lewis Hamilton au fost implicați în dueluri directe pe parcursul cursei.
Nico Hülkenberg a recuperat mai multe poziții și a terminat al nouălea în cursa sa aniversară cu numărul 250 în Formula 1, în timp ce Lance Stroll a obținut ultimul punct, deși a primit o penalizare pentru conducere neregulamentară. Oliver Bearman a fost penalizat pentru schimbări multiple de direcție într-un duel cu Stroll, clasându-se pe 12, în spatele lui Gabriel Bortoleto. Carlos Sainz a terminat al 13-lea pentru Williams, iar Yuki Tsunoda a fost clasat al 14-lea după o penalizare de cinci secunde pentru apărarea sa agresivă împotriva lui Norris în condiții de strategie diferită.
În a doua parte a clasamentului au urmat Kimi Antonelli, Alexander Albon – penalizat pentru depășirea vitezei pe linia boxelor – precum și Isack Hadjar și Liam Lawson, ultimul fiind sancționat după un contact cu Bearman. Alpine a încheiat din nou la coada plutonului, cu Pierre Gasly în fața lui Franco Colapinto, ambii afectați de penalizări.
Rezultate cursă – Marele Premiu al Abu Dhabi 2025
|Pos
|Pilot
|Echipă
|Timp/Status
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|1:26:07.469
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|+12.594s
|3
|Lando Norris
|McLaren
|+16.572s
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+23.279s
|5
|George Russell
|Mercedes
|+48.563s
|6
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|+67.562s
|7
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|+69.876s
|8
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+72.670s
|9
|Lance Stroll
|Aston Martin
|+74.523s
|10
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|+76.166s
|11
|Nico Hülkenberg
|Kick Sauber
|+79.014s
|12
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|+81.043s
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|+82.158s
|14
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|+83.794s
|15
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+84.399s
|16
|Alexander Albon
|Williams
|+90.327s
|17
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|+1 tur
|18
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|+1 tur
|19
|Pierre Gasly
|Alpine
|+1 tur
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|+1 tur
