Formula 1: Lando Norris, pe primul loc în prima sesiune de antrenamente din Abu Dhabi / Diferență de doar 0.016 secunde între Norris, Verstappen și Leclerc

Prima sesiune de antrenamente din ultima etapă a campionatului de Formula 1 s-a terminat cu Lando Norris pe primul loc. Cel mai rapid timp al său pe circuitul Yas Marina din Abu Dhabi a fost 1:24.485 secunde pe cauciucuri medii. Max Verstappen, concurentul său pentru titlul de campion mondial, a terminat pe locul doi. Oscar Piastri nu a participat în această sesiune, deoarece monopostul său McLaren a fost condus de Pato O’Ward în cadrul programului de teste pentru începători.

Verstappen, în continuare un pilot de temut

Mulți piloți full-time nu au fost pe circuit deoarece piloții începători sau de teste le-au luat locul în cadrul testelor obligatorii pentru începători. Echipele sunt obligate ca să ofere monoposturile lor pentru doi piloți care nu au mai concurat în Formula 1 pe parcursul a două sesiuni la alegere din an.

Astfel, cel mai rapid pilot care să nu fie permanent pe grila de start a fost Ryo Hirakawa, pilot de teste al Haas din partea Toyota. Acesta a scos un timp cu sub jumătate de secundă față de liderul plutonului. Aston Martin a fost singura echipă care nu a avut niciun pilot full-time pe circuit, Fernando Alonso și Lance Stroll începându-și cu adevărat ultimul weekend de Formula 1 din 2025 cu a doua sesiune de antrenamente.

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a setat timpi pe tur foarte buni, pentru o perioadă de timp chiar conducând sesiunea de antrenamente. Asta înseamnă că Max încă are o șansă foarte mare de a avea cinci campionate mondiale la piloți consecutive, performanță reușită în trecut doar de Michael Schumacher.

Sauber, surpriza plăcută în FP1 în Abu Dhabi

Nico Hulkenberg și Gabriel Bortoleto pot fi considerați staturile primei sesiuni de antrenamente din Abu Dhabi. Piloții de la Kick Sauber au terminat FP1 pe locurile 5 respectiv 7, cei doi fiind despărțiți de George Russell (Mercedes-AMG).

Această sesiune nu este reprezentativă, ci doar una de cunoaștere a circuitului. Datele relevante pentru cursa de duminică sun colectate în a doua sesiune, ale cărei condiții meteo sunt mai apropiate de cele de duminică, în principal din pricina temperaturilor mai scăzute.

Clasamentul pentru FP1 în Abu Dhabi arată astfel:

Poziție Pilot Echipa Timp 1 Lando Norris McLaren 1:24.485 2 Max Verstappen Red Bull +0.008 3 Charles Leclerc Ferrari +0.016 4 Kimi Antonelli Mercedes-AMG +0.123 5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.144 6 George Russell Mercedes-AMG +0.248 7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.257 8 Oliver Bearman Haas +0.274 9 Carlos Sainz Williams +0.286 10 Franco Colapinto Alpine +0.370 11 Ryo Hirakawa Haas +0.449 12 Isack Hadjar Racing Bulls +0.492 13 Paul Aron Alpine +0.719 14 Patricio O’Ward McLaren +0.761 15 Arvid Lindblad Red Bull +0.771 16 Arthur Leclerc Ferrari +0.875 17 Ayumu Iwasa Racing Bulls +0.990 18 Luke Browning Williams +1.005 19 Jak Crawford Aston Martin +1.404 20 Cian Shields Aston Martin +1.947 Sursa: Formula 1