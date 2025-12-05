dark
Formula 1: Lando Norris, pe primul loc în prima sesiune de antrenamente din Abu Dhabi / Diferență de doar 0.016 secunde între Norris, Verstappen și Leclerc

Daniel Simion
5 decembrie 2025
NORRIS Lando McLaren F1 Team MCL39
Sursa foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Prima sesiune de antrenamente din ultima etapă a campionatului de Formula 1 s-a terminat cu Lando Norris pe primul loc. Cel mai rapid timp al său pe circuitul Yas Marina din Abu Dhabi a fost 1:24.485 secunde pe cauciucuri medii. Max Verstappen, concurentul său pentru titlul de campion mondial, a terminat pe locul doi. Oscar Piastri nu a participat în această sesiune, deoarece monopostul său McLaren a fost condus de Pato O’Ward în cadrul programului de teste pentru începători.

Verstappen, în continuare un pilot de temut

Mulți piloți full-time nu au fost pe circuit deoarece piloții începători sau de teste le-au luat locul în cadrul testelor obligatorii pentru începători. Echipele sunt obligate ca să ofere monoposturile lor pentru doi piloți care nu au mai concurat în Formula 1 pe parcursul a două sesiuni la alegere din an.

Astfel, cel mai rapid pilot care să nu fie permanent pe grila de start a fost Ryo Hirakawa, pilot de teste al Haas din partea Toyota. Acesta a scos un timp cu sub jumătate de secundă față de liderul plutonului. Aston Martin a fost singura echipă care nu a avut niciun pilot full-time pe circuit, Fernando Alonso și Lance Stroll începându-și cu adevărat ultimul weekend de Formula 1 din 2025 cu a doua sesiune de antrenamente.

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a setat timpi pe tur foarte buni, pentru o perioadă de timp chiar conducând sesiunea de antrenamente. Asta înseamnă că Max încă are o șansă foarte mare de a avea cinci campionate mondiale la piloți consecutive, performanță reușită în trecut doar de Michael Schumacher.

Sauber, surpriza plăcută în FP1 în Abu Dhabi

Nico Hulkenberg și Gabriel Bortoleto pot fi considerați staturile primei sesiuni de antrenamente din Abu Dhabi. Piloții de la Kick Sauber au terminat FP1 pe locurile 5 respectiv 7, cei doi fiind despărțiți de George Russell (Mercedes-AMG).

Această sesiune nu este reprezentativă, ci doar una de cunoaștere a circuitului. Datele relevante pentru cursa de duminică sun colectate în a doua sesiune, ale cărei condiții meteo sunt mai apropiate de cele de duminică, în principal din pricina temperaturilor mai scăzute.

Clasamentul pentru FP1 în Abu Dhabi arată astfel:

PozițiePilotEchipaTimp
1Lando NorrisMcLaren1:24.485
2Max VerstappenRed Bull+0.008
3Charles LeclercFerrari+0.016
4Kimi AntonelliMercedes-AMG+0.123
5Nico HulkenbergKick Sauber+0.144
6George RussellMercedes-AMG+0.248
7Gabriel BortoletoKick Sauber+0.257
8Oliver BearmanHaas+0.274
9Carlos SainzWilliams+0.286
10Franco ColapintoAlpine+0.370
11Ryo HirakawaHaas+0.449
12Isack HadjarRacing Bulls+0.492
13Paul AronAlpine+0.719
14Patricio O’WardMcLaren+0.761
15Arvid LindbladRed Bull+0.771
16Arthur LeclercFerrari+0.875
17Ayumu IwasaRacing Bulls+0.990
18Luke BrowningWilliams+1.005
19Jak CrawfordAston Martin+1.404
20Cian ShieldsAston Martin+1.947
Sursa: Formula 1

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

