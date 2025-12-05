dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Formula 1: Norris, primul și în a doua sesiune de antrenamente din Abu Dhabi / Piloții de la Sauber, din nou în top 10

Daniel Simion
5 decembrie 2025
NORRIS Lando McLaren F1 Team MCL39
Sursa foto: Altaf Qadri / AP / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Pilotul McLaren, Lando Norris, a stabilit ritmul în cea de-a doua sesiune de antrenamente de vineri pentru Marele Premiu de la Abu Dhabi, conducând în fața rivalului său de la Red Bull, Max Verstappen, și a lui George Russell de la Mercedes, cu coechipierul său Oscar Piastri pe locul 11. Timpul lui Norris, de 1:23.083, a fost realizat cu cele mai moi cauciucuri disponibile pentru acest weekend, cu 0.363 secunde în fața lui Max Verstappen.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Norris, aproape de un incident cu Verstappen

A doua sesiune de antrenamente din Abu Dhabi este cea mai reprezentativă pentru acest weekend, întrucât condițiile meteo sunt similare cu cele din calificările de sâmbătă și din Marele Premiu de duminică, unde vom afla cine va fi campion mondial.

Au existat și momente neașteptate, Verstappen fiind nevoit să se dea din calea lui Norris la ieșirea din virajul 1, din cauza unei confuzii la radio cu inginerul său Gianpiero Lambiase. Norris a spus că „aproape a făcut accident”, ducând la o investigare a lui Verstappen de către stewards. Olandezul nu a fost penalizat.

Probleme pentru Williams

Williams s-ar putea să nu aibă cel mai strălucit weekend sub nocturna din Abu Dhabi, întrucât monopostul FW47 nu lucrează cel mai bine în virajele mai lente ale circuitului Yas Marina. De aceea, și Carlos Sainz a avut o mică scăpare la intrarea în virajele 2-3.

Duetul Nico Hulkenberg – Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) au reușit să intre din nou în top 10, ceea ce s-ar putea traduce într-o posibilă intrare în Q3 în calificările de sâmbătă. În top îi mai regăsim și pe Isack Hadjar, noul pilot al Red Bull pentru 2026, dar și pe Kimi Antonelli. Din păcate pentru Yuki Tsunoda, ultimul său FP2 pentru o perioadă nedeterminată de timp îl termină doar pe locul 17.

Red Bull a anunțat piloții pentru 2026 / Cine va pilota alături de Verstappen / Ce se întâmplă cu Yuki Tsunoda

Clasamentul pentru FP2 din Abu Dhabi arată astfel:

PozițiaPilotulEchipaTimpul
1Lando NorrisMcLaren1:23.083
2Max VerstappenRed Bull Racing+0.363s
3George RussellMercedes-AMG+0.379s
4Oliver BearmanHaas F1 Team+0.418s
5Nico HulkenbergKick Sauber+0.467s
6Gabriel BortoletoKick Sauber+0.487s
7Isack HadjarRacing Bulls+0.574s
8Charles LeclercFerrari+0.575s
9Fernando AlonsoAston Martin+0.625s
10Kimi AntonelliMercedes-AMG+0.667s
11Oscar PiastriMcLaren+0.680s
12Lance StrollAston Martin+0.749s
13Carlos SainzWilliams+0.789s
14Lewis HamiltonFerrari+0.856s
15Alexander AlbonWilliams+0.867s
16Esteban OconHaas F1 Team+0.875s
17Yuki TsunodaRed Bull Racing+1.220s
18Liam LawsonRacing Bulls+1.391s
19Franco ColapintoAlpine+1.688s
20Pierre GaslyAlpine+1.880s
Sursa: Formula 1

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...