Formula 1: Norris, primul și în a doua sesiune de antrenamente din Abu Dhabi / Piloții de la Sauber, din nou în top 10

Pilotul McLaren, Lando Norris, a stabilit ritmul în cea de-a doua sesiune de antrenamente de vineri pentru Marele Premiu de la Abu Dhabi, conducând în fața rivalului său de la Red Bull, Max Verstappen, și a lui George Russell de la Mercedes, cu coechipierul său Oscar Piastri pe locul 11. Timpul lui Norris, de 1:23.083, a fost realizat cu cele mai moi cauciucuri disponibile pentru acest weekend, cu 0.363 secunde în fața lui Max Verstappen.

Norris, aproape de un incident cu Verstappen

A doua sesiune de antrenamente din Abu Dhabi este cea mai reprezentativă pentru acest weekend, întrucât condițiile meteo sunt similare cu cele din calificările de sâmbătă și din Marele Premiu de duminică, unde vom afla cine va fi campion mondial.

Au existat și momente neașteptate, Verstappen fiind nevoit să se dea din calea lui Norris la ieșirea din virajul 1, din cauza unei confuzii la radio cu inginerul său Gianpiero Lambiase. Norris a spus că „aproape a făcut accident”, ducând la o investigare a lui Verstappen de către stewards. Olandezul nu a fost penalizat.

📻 "What's this guy doing? I almost crashed"



Norris on the radio as he encounters a slow-moving Verstappen #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/c9sqIBCfM4 — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Probleme pentru Williams

Williams s-ar putea să nu aibă cel mai strălucit weekend sub nocturna din Abu Dhabi, întrucât monopostul FW47 nu lucrează cel mai bine în virajele mai lente ale circuitului Yas Marina. De aceea, și Carlos Sainz a avut o mică scăpare la intrarea în virajele 2-3.

Duetul Nico Hulkenberg – Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) au reușit să intre din nou în top 10, ceea ce s-ar putea traduce într-o posibilă intrare în Q3 în calificările de sâmbătă. În top îi mai regăsim și pe Isack Hadjar, noul pilot al Red Bull pentru 2026, dar și pe Kimi Antonelli. Din păcate pentru Yuki Tsunoda, ultimul său FP2 pentru o perioadă nedeterminată de timp îl termină doar pe locul 17.

Clasamentul pentru FP2 din Abu Dhabi arată astfel:

Poziția Pilotul Echipa Timpul 1 Lando Norris McLaren 1:23.083 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.363s 3 George Russell Mercedes-AMG +0.379s 4 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.418s 5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.467s 6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.487s 7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.574s 8 Charles Leclerc Ferrari +0.575s 9 Fernando Alonso Aston Martin +0.625s 10 Kimi Antonelli Mercedes-AMG +0.667s 11 Oscar Piastri McLaren +0.680s 12 Lance Stroll Aston Martin +0.749s 13 Carlos Sainz Williams +0.789s 14 Lewis Hamilton Ferrari +0.856s 15 Alexander Albon Williams +0.867s 16 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.875s 17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.220s 18 Liam Lawson Racing Bulls +1.391s 19 Franco Colapinto Alpine +1.688s 20 Pierre Gasly Alpine +1.880s Sursa: Formula 1