2 minute de citit
Formula 1: Oscar Piastri câștigă cursa de Sprint din Qatar / Russell și Norris completează podiumul

Ionuț Tăpălagă
29 noiembrie 2025
oscar piastri-McLaren-formula 1-pilot
Sursa foto: Alessio De Marco / imago sportfotodienst / Profimedia
Oscar Piastri a confirmat forma excelentă arătată în calificări și a obținut o victorie dominantă în Sprintul din Qatar, devansându-i fără emoții pe George Russell și Lando Norris în cele 19 tururi ale cursei scurte de la Lusail.

Plecat din pole position, pilotul australian al McLaren a avut un start perfect și s-a distanțat rapid de Russell, gestionând inteligent degradarea anvelopelor în finalul cursei. Mercedes-ul britanicului a reușit să se apere cu succes în fața celuilalt McLaren, permițându-i lui Russell să își securizeze locul al doilea.

În lupta pentru titlu, Max Verstappen a reușit doar o urcare de pe poziția a șasea până pe patru, continuând să fie afectat de porpoising – aceeași problemă care i-a compromis și sesiunea de vineri. Yuki Tsunoda a încheiat inițial pe cinci, dar penalizările pentru depășirea limitelor pistei au complicat situația. Japonezul a primit cinci secunde, ceea ce i-a permis lui Kimi Antonelli să preia poziția, însă și italianul a fost penalizat ulterior și a retrogradat pe locul șase, lăsându-l pe Tsunoda cu patru puncte.

Fernando Alonso și Carlos Sainz au completat zona punctelor într-un Sprint marcat de gestionarea anvelopelor și de dificultatea piloților de a rămâne în limitele circuitului.

Ferrari a încheiat o zi dificilă fără puncte: Leclerc doar pe locul 13, Hamilton pe 17. În afara punctelor au rămas și Isack Hadjar, Alex Albon, Gabriel Bortoleto și Ollie Bearman, iar Kick Sauber continuă să fie singura echipă fără punct în Sprinturile din acest sezon.

Rezultate Sprint – Marele Premiu al Qatarului 2025

Pos Pilot Echipă Timp Diferență
1 Oscar Piastri McLaren 26:51.033
2 George Russell Mercedes 26:55.984 +4.951s
3 Lando Norris McLaren 26:57.312 +6.279s
4 Max Verstappen Red Bull Racing 27:00.087 +9.054s
5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 27:10.360 +19.327s
6 Kimi Antonelli Mercedes 27:12.424 +21.391s
7 Fernando Alonso Aston Martin 27:15.589 +24.556s
8 Carlos Sainz Williams 27:18.366 +27.333s
9 Isack Hadjar Racing Bulls 27:19.239 +28.206s
10 Alexander Albon Williams 27:19.958 +28.925s
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 27:24.999 +32.966s
12 Oliver Bearman Haas F1 Team 27:26.562 +34.529s
13 Charles Leclerc Ferrari 27:27.215 +35.182s
14 Liam Lawson Racing Bulls 27:28. -? (36.916s) +36.916s
15 Esteban Ocon Haas F1 Team 27:29.871 +38.838s
16 Nico Hülkenberg Kick Sauber 27:30.671 +39.638s
17 Lewis Hamilton Ferrari 27:37.204 +46.171s
18 Pierre Gasly Alpine 28:00.567 +69.534s
19 Lance Stroll Aston Martin 28:09. -? (77.960s) +77.960s
20 Franco Colapinto Alpine 28:11.837 +80.804s
