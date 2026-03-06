Oscar Piastri a încheiat prima zi a sezonului 2026 de Formula 1 în fruntea clasamentului, pilotul McLaren stabilind cel mai rapid timp în a doua sesiune de antrenamente libere de la Melbourne. Australianul i-a devansat pe cei doi piloți Mercedes, Kimi Antonelli și George Russell, într-o sesiune marcată din nou de incidente și probleme tehnice.

După un prim antrenament cu mai multe dificultăți pentru unele echipe, câțiva piloți s-au aliniat devreme la ieșirea din pit lane pentru FP2, printre ei și campionul mondial Lando Norris, care pierduse o mare parte din prima sesiune din cauza unor verificări preventive la cutia de viteze.

Primele minute au adus deja momente tensionate. George Russell a atins monopostul Racing Bulls pilotat de debutantul Arvid Lindblad într-un incident în pit lane, în timp ce Franco Colapinto a încetinit brusc pe circuit, obligându-l pe Lewis Hamilton să evite în ultimul moment un posibil contact. Ambele situații au fost notate de comisari și vor fi analizate după sesiune.

Max Verstappen a avut și el probleme la boxe, după ce monopostul Red Bull s-a oprit în pit lane, fiind nevoie ca mecanicii să-l împingă înapoi în garaj pentru a reporni mașina înainte de primele tururi rapide.

În primele încercări cronometrate, Mercedes a arătat un ritm solid. Kimi Antonelli și George Russell au urcat în fruntea clasamentului provizoriu, cu Lewis Hamilton între cei doi, în timp ce unele echipe au ales să ruleze pe anvelope hard pentru a colecta date utile în perspectiva cursei de duminică.

Fernando Alonso a revenit pe circuit după problemele tehnice din prima sesiune, dar a efectuat doar un tur lent înainte de a reveni la boxe fără a stabili un timp. Coechipierul său Lance Stroll a reușit să parcurgă câteva tururi, însă a rămas în partea inferioară a clasamentului.

Pe anvelopele soft, Russell a reușit pentru scurt timp să stabilească cel mai rapid timp al zilei, depășind cu peste două zecimi rezultatul lui Charles Leclerc din FP1. Mercedes a continuat să impresioneze, iar Antonelli a fost primul pilot care a coborât sub bariera de 1 minut și 19 secunde.

Sesiunea nu a fost lipsită de erori. Russell a blocat roțile și a trecut prin zona de pietriș la virajul 3, iar mai târziu Hamilton a repetat o greșeală similară în același sector.

În fața propriilor fani, Oscar Piastri a revenit însă pe prima poziție cu un tur rapid de 1:19.729. În acel moment, echipele de top ocupau majoritatea locurilor din fruntea clasamentului, cu excepția lui Arvid Lindblad, care a confirmat forma bună arătată și în prima sesiune.

Finalul antrenamentului a adus alte momente dramatice. Max Verstappen a pierdut controlul monopostului la mare viteză în virajul 10, după un supraviraj puternic, iar mașina a trecut prin pietriș, suferind avarii la podea.

Sergio Perez a provocat apoi o intervenție Virtual Safety Car după ce a oprit monopostul Cadillac pe marginea circuitului din cauza unei posibile probleme hidraulice. Mexicanul ratase deja cea mai mare parte a sesiunii din cauza unei defecțiuni la un senzor.

La final, Piastri a rămas în frunte cu timpul de 1:19.729, cu un avantaj de puțin peste două zecimi față de Antonelli. Russell a încheiat al treilea, în timp ce Hamilton a fost la doar o miime de secundă în spatele fostului său coechipier.

Charles Leclerc a terminat pe locul cinci, urmat de Max Verstappen, în timp ce Lando Norris a ocupat poziția a șaptea. Arvid Lindblad, Isack Hadjar și Esteban Ocon au completat top 10.

Echipele vor analiza acum datele strânse în primele două sesiuni ale sezonului înaintea celui de-al treilea antrenament liber, programat sâmbătă pe circuitul Albert Park.

Rezultate FP2 – Marele Premiu al Australiei 2026