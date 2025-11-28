dark
Formula 1: Oscar Piastri, în pole pentru cursa de sprint din Qatar / Verstappen doar pe locul 6 / Norris pornește al treilea

Ionuț Tăpălagă
28 noiembrie 2025
Oscar Piastri va pleca din pole position în cursa de Sprint din Qatar, după ce australianul a stabilit cel mai rapid timp în calificările pentru cursa de Sprint. Pilotul McLaren l-a depășit pe George Russell cu 0.032s, iar Lando Norris a încheiat pe locul trei, la 0.044s în spatele coechipierului său.

Max Verstappen s-a clasat doar pe poziția a șasea, după o sesiune în care a avut dificultăți constante cu monopostul. Olandezul a avut și o ieșire în decor, moment care i-ar fi putut afecta mașina, iar pe radio a raportat vibrații și lipsă de stabilitate.

Yuki Tsunoda a obținut locul cinci, iar Williams a reușit să aducă ambii piloți în top 10. Ferrari nu a găsit ritmul dorit, Charles Leclerc oprindu-se în partea inferioară a topului din SQ3.

Lewis Hamilton a fost eliminat în SQ1, alături de Stroll, Lawson, Gasly și Colapinto. În SQ2 au părăsit sesiunea Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg și Ocon.

Rezultate Sprint Qualifying – Qatar Grand Prix 2025

Pos Pilot Echipă Timp/Diferență Sesiune
1 Oscar Piastri McLaren 1:20.055 POLE
2 George Russell Mercedes +0.032 SQ3
3 Lando Norris McLaren +0.230 SQ3
4 Fernando Alonso Aston Martin +0.395 SQ3
5 Yuki Tsunoda Red Bull +0.464 SQ3
6 Max Verstappen Red Bull +0.473 SQ3
7 Kimi Antonelli Mercedes +0.477 SQ3
8 Carlos Sainz Williams +0.487 SQ3
9 Charles Leclerc Ferrari +0.567 SQ3
10 Alexander Albon Williams +0.733 SQ3
11 Isack Hadjar RB Eliminat SQ2
12 Oliver Bearman Haas Eliminat SQ2
13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber Eliminat SQ2
14 Nico Hulkenberg Kick Sauber Eliminat SQ2
15 Esteban Ocon Haas Eliminat SQ2
16 Lance Stroll Aston Martin Eliminat SQ1
17 Liam Lawson RB Eliminat SQ1
18 Lewis Hamilton Ferrari Eliminat SQ1
19 Pierre Gasly Alpine Eliminat SQ1
20 Franco Colapinto Alpine Eliminat SQ1
