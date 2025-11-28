Oscar Piastri va pleca din pole position în cursa de Sprint din Qatar, după ce australianul a stabilit cel mai rapid timp în calificările pentru cursa de Sprint. Pilotul McLaren l-a depășit pe George Russell cu 0.032s, iar Lando Norris a încheiat pe locul trei, la 0.044s în spatele coechipierului său.

Max Verstappen s-a clasat doar pe poziția a șasea, după o sesiune în care a avut dificultăți constante cu monopostul. Olandezul a avut și o ieșire în decor, moment care i-ar fi putut afecta mașina, iar pe radio a raportat vibrații și lipsă de stabilitate.

Yuki Tsunoda a obținut locul cinci, iar Williams a reușit să aducă ambii piloți în top 10. Ferrari nu a găsit ritmul dorit, Charles Leclerc oprindu-se în partea inferioară a topului din SQ3.

Lewis Hamilton a fost eliminat în SQ1, alături de Stroll, Lawson, Gasly și Colapinto. În SQ2 au părăsit sesiunea Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg și Ocon.

Rezultate Sprint Qualifying – Qatar Grand Prix 2025