Oscar Piastri va pleca din pole position în cursa de Sprint din Qatar, după ce australianul a stabilit cel mai rapid timp în calificările pentru cursa de Sprint. Pilotul McLaren l-a depășit pe George Russell cu 0.032s, iar Lando Norris a încheiat pe locul trei, la 0.044s în spatele coechipierului său.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Max Verstappen s-a clasat doar pe poziția a șasea, după o sesiune în care a avut dificultăți constante cu monopostul. Olandezul a avut și o ieșire în decor, moment care i-ar fi putut afecta mașina, iar pe radio a raportat vibrații și lipsă de stabilitate.
Yuki Tsunoda a obținut locul cinci, iar Williams a reușit să aducă ambii piloți în top 10. Ferrari nu a găsit ritmul dorit, Charles Leclerc oprindu-se în partea inferioară a topului din SQ3.
Lewis Hamilton a fost eliminat în SQ1, alături de Stroll, Lawson, Gasly și Colapinto. În SQ2 au părăsit sesiunea Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg și Ocon.
Rezultate Sprint Qualifying – Qatar Grand Prix 2025
|Pos
|Pilot
|Echipă
|Timp/Diferență
|Sesiune
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:20.055
|POLE
|2
|George Russell
|Mercedes
|+0.032
|SQ3
|3
|Lando Norris
|McLaren
|+0.230
|SQ3
|4
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|+0.395
|SQ3
|5
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|+0.464
|SQ3
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|+0.473
|SQ3
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.477
|SQ3
|8
|Carlos Sainz
|Williams
|+0.487
|SQ3
|9
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.567
|SQ3
|10
|Alexander Albon
|Williams
|+0.733
|SQ3
|11
|Isack Hadjar
|RB
|–
|Eliminat SQ2
|12
|Oliver Bearman
|Haas
|–
|Eliminat SQ2
|13
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|–
|Eliminat SQ2
|14
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|–
|Eliminat SQ2
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|–
|Eliminat SQ2
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin
|–
|Eliminat SQ1
|17
|Liam Lawson
|RB
|–
|Eliminat SQ1
|18
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|–
|Eliminat SQ1
|19
|Pierre Gasly
|Alpine
|–
|Eliminat SQ1
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|–
|Eliminat SQ1