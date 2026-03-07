George Russell va pleca din pole position în Marele Premiu al Australiei, după o sesiune de calificări dominată de Mercedes pe circuitul Albert Park din Melbourne. Britanicul a stabilit cel mai bun timp – 1:18.518 – și va împărți prima linie a grilei cu coechipierul său, Kimi Antonelli.
Pole-ul lui Russell are și o semnificație aparte: este primul pole position din Formula 1 în noua eră tehnică introdusă în sezonul 2026, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament pentru monoposturi și unități de putere.
Pilotul Mercedes a fost rapid pe tot parcursul calificărilor și a confirmat ritmul arătat anterior în antrenamentele libere. În ultimul tur din Q3, Russell a reușit un timp cu aproape trei zecimi mai rapid decât Antonelli, aducând echipei din Brackley prima linie completă pe grila de start.
Pe locul al treilea s-a clasat Isack Hadjar, care a impresionat la debutul său pentru Red Bull Racing. Francezul va porni în fața celor de la Ferrari, Charles Leclerc calificându-se pe locul patru, iar Oscar Piastri pe cinci în fața propriilor fani.
Campionul mondial en-titre, Lando Norris, nu a reușit să țină pasul cu liderii și va pleca doar de pe locul șase, în timp ce Lewis Hamilton a încheiat calificările pe poziția a șaptea.
Accident pentru Verstappen și eliminare surpriză
Una dintre marile surprize ale calificărilor a fost eliminarea prematură a lui Max Verstappen. Pilotul Red Bull a pierdut controlul monopostului în virajul 1 în timpul unui tur rapid din Q1, după ce roțile spate au blocat la frânare.
Monopostul a ieșit în decor și a lovit barierele, provocând apariția steagului roșu. Verstappen a confirmat la radio că este în regulă, spunând: „Mașina s-a blocat pe puntea spate. Fantastic.”
Probleme pentru Bortoleto în Q3
O altă situație neobișnuită a apărut în Q3 pentru Gabriel Bortoleto. Pilotul Audi reușise să ajungă în ultima parte a calificărilor, însă o defecțiune tehnică apărută pe turul de revenire la boxe l-a împiedicat să stabilească un timp, astfel că va porni de pe poziția a zecea.
Rezultatul confirmă forma foarte bună arătată de Mercedes încă din antrenamentele libere. Russell fusese cel mai rapid și în FP3, iar echipa germană începe sezonul cu prima linie a grilei în debutul noii generații de monoposturi din Formula 1.
Rezultate calificări – Marele Premiu al Australiei 2026
|Pos
|Pilot
|Echipă
|Timp
|Diferență
|1
|George Russell
|Mercedes
|1:18.518
|—
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:18.811
|+0.293
|3
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|1:19.303
|+0.785
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:19.327
|+0.809
|5
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:19.380
|+0.862
|6
|Lando Norris
|McLaren
|1:19.413
|+0.895
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:19.472
|+0.954
|8
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:19.731
|+1.213
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:19.842
|+1.324
|10
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|—
|fără timp (problemă tehnică Q3)
|11
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1:20.114
|Eliminat Q2
|12
|Oliver Bearman
|Haas
|1:20.221
|Eliminat Q2
|13
|Esteban Ocon
|Haas
|1:20.305
|Eliminat Q2
|14
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:20.412
|Eliminat Q2
|15
|Alexander Albon
|Williams
|1:20.447
|Eliminat Q2
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:20.511
|Eliminat Q2
|17
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:20.788
|Eliminat Q1
|18
|Sergio Perez
|Cadillac
|1:21.002
|Eliminat Q1
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:21.114
|Eliminat Q1
|20
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|—
|accident Q1
|21
|Carlos Sainz
|Williams
|—
|nu a participat
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|—
|nu a participat