George Russell va pleca din pole position în Marele Premiu al Australiei, după o sesiune de calificări dominată de Mercedes pe circuitul Albert Park din Melbourne. Britanicul a stabilit cel mai bun timp – 1:18.518 – și va împărți prima linie a grilei cu coechipierul său, Kimi Antonelli.

Pole-ul lui Russell are și o semnificație aparte: este primul pole position din Formula 1 în noua eră tehnică introdusă în sezonul 2026, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament pentru monoposturi și unități de putere.

Pilotul Mercedes a fost rapid pe tot parcursul calificărilor și a confirmat ritmul arătat anterior în antrenamentele libere. În ultimul tur din Q3, Russell a reușit un timp cu aproape trei zecimi mai rapid decât Antonelli, aducând echipei din Brackley prima linie completă pe grila de start.

Pe locul al treilea s-a clasat Isack Hadjar, care a impresionat la debutul său pentru Red Bull Racing. Francezul va porni în fața celor de la Ferrari, Charles Leclerc calificându-se pe locul patru, iar Oscar Piastri pe cinci în fața propriilor fani.

Campionul mondial en-titre, Lando Norris, nu a reușit să țină pasul cu liderii și va pleca doar de pe locul șase, în timp ce Lewis Hamilton a încheiat calificările pe poziția a șaptea.

Accident pentru Verstappen și eliminare surpriză

Una dintre marile surprize ale calificărilor a fost eliminarea prematură a lui Max Verstappen. Pilotul Red Bull a pierdut controlul monopostului în virajul 1 în timpul unui tur rapid din Q1, după ce roțile spate au blocat la frânare.

Monopostul a ieșit în decor și a lovit barierele, provocând apariția steagului roșu. Verstappen a confirmat la radio că este în regulă, spunând: „Mașina s-a blocat pe puntea spate. Fantastic.”

Probleme pentru Bortoleto în Q3

O altă situație neobișnuită a apărut în Q3 pentru Gabriel Bortoleto. Pilotul Audi reușise să ajungă în ultima parte a calificărilor, însă o defecțiune tehnică apărută pe turul de revenire la boxe l-a împiedicat să stabilească un timp, astfel că va porni de pe poziția a zecea.

Rezultatul confirmă forma foarte bună arătată de Mercedes încă din antrenamentele libere. Russell fusese cel mai rapid și în FP3, iar echipa germană începe sezonul cu prima linie a grilei în debutul noii generații de monoposturi din Formula 1.

Rezultate calificări – Marele Premiu al Australiei 2026