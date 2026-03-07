dark
3 minute de citit
Nu sunt comentarii

Formula 1: Russell obține primul pole position al noii ere tehnice / Verstappen, accident în Q1 / Grila de start în Australia

Ionuț Tăpălagă
7 martie 2026
Pilotul de Formula 1 George Russell (Mercedes-AMG)
Sursa foto: Mercedes-Benz
George Russell va pleca din pole position în Marele Premiu al Australiei, după o sesiune de calificări dominată de Mercedes pe circuitul Albert Park din Melbourne. Britanicul a stabilit cel mai bun timp – 1:18.518 – și va împărți prima linie a grilei cu coechipierul său, Kimi Antonelli.

Pole-ul lui Russell are și o semnificație aparte: este primul pole position din Formula 1 în noua eră tehnică introdusă în sezonul 2026, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament pentru monoposturi și unități de putere.

Pilotul Mercedes a fost rapid pe tot parcursul calificărilor și a confirmat ritmul arătat anterior în antrenamentele libere. În ultimul tur din Q3, Russell a reușit un timp cu aproape trei zecimi mai rapid decât Antonelli, aducând echipei din Brackley prima linie completă pe grila de start.

Pe locul al treilea s-a clasat Isack Hadjar, care a impresionat la debutul său pentru Red Bull Racing. Francezul va porni în fața celor de la Ferrari, Charles Leclerc calificându-se pe locul patru, iar Oscar Piastri pe cinci în fața propriilor fani.

Campionul mondial en-titre, Lando Norris, nu a reușit să țină pasul cu liderii și va pleca doar de pe locul șase, în timp ce Lewis Hamilton a încheiat calificările pe poziția a șaptea.

Accident pentru Verstappen și eliminare surpriză

Una dintre marile surprize ale calificărilor a fost eliminarea prematură a lui Max Verstappen. Pilotul Red Bull a pierdut controlul monopostului în virajul 1 în timpul unui tur rapid din Q1, după ce roțile spate au blocat la frânare.

Monopostul a ieșit în decor și a lovit barierele, provocând apariția steagului roșu. Verstappen a confirmat la radio că este în regulă, spunând: „Mașina s-a blocat pe puntea spate. Fantastic.”

Probleme pentru Bortoleto în Q3

O altă situație neobișnuită a apărut în Q3 pentru Gabriel Bortoleto. Pilotul Audi reușise să ajungă în ultima parte a calificărilor, însă o defecțiune tehnică apărută pe turul de revenire la boxe l-a împiedicat să stabilească un timp, astfel că va porni de pe poziția a zecea.

Rezultatul confirmă forma foarte bună arătată de Mercedes încă din antrenamentele libere. Russell fusese cel mai rapid și în FP3, iar echipa germană începe sezonul cu prima linie a grilei în debutul noii generații de monoposturi din Formula 1.

Rezultate calificări – Marele Premiu al Australiei 2026

Pos Pilot Echipă Timp Diferență
1 George Russell Mercedes 1:18.518
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:18.811 +0.293
3 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:19.303 +0.785
4 Charles Leclerc Ferrari 1:19.327 +0.809
5 Oscar Piastri McLaren 1:19.380 +0.862
6 Lando Norris McLaren 1:19.413 +0.895
7 Lewis Hamilton Ferrari 1:19.472 +0.954
8 Liam Lawson Racing Bulls 1:19.731 +1.213
9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:19.842 +1.324
10 Gabriel Bortoleto Audi fără timp (problemă tehnică Q3)
11 Nico Hulkenberg Audi 1:20.114 Eliminat Q2
12 Oliver Bearman Haas 1:20.221 Eliminat Q2
13 Esteban Ocon Haas 1:20.305 Eliminat Q2
14 Pierre Gasly Alpine 1:20.412 Eliminat Q2
15 Alexander Albon Williams 1:20.447 Eliminat Q2
16 Franco Colapinto Alpine 1:20.511 Eliminat Q2
17 Fernando Alonso Aston Martin 1:20.788 Eliminat Q1
18 Sergio Perez Cadillac 1:21.002 Eliminat Q1
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:21.114 Eliminat Q1
20 Max Verstappen Red Bull Racing accident Q1
21 Carlos Sainz Williams nu a participat
22 Lance Stroll Aston Martin nu a participat
