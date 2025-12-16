Formula 1: Portugalia se reîntoarce în calendarul „Marelui Circ” / Când se vor desfășura curse pe circuitul din Algarve

Conducerea Formula 1 a anunțat că „Marele Circ” se va întoarce în Portugalia în 2027 și 2028, ca parte a unui acord pe doi ani cu guvernul portughez. Autódromo Internacional do Algarve, cunoscut și sub numele de Portimão, a găzduit ultima dată un Grand Prix de F1 în 2021 și a fost un loc cheie în revenirea sportului la curse în timpul pandemiei Covid-19, transmite site-ul sportului cu motor.

Primul GP din Portugalia a avut loc în 1958

Situat în idilicul Algarve, în cea mai sudică regiune a Portugaliei, cunoscut pentru plajele sale spectaculoase și farmecul istoric, circuitul de 4,6 km oferă piloților o provocare tehnică, cu schimbări dramatice de altitudine care culminează cu o coborâre abruptă până la ultima curbă la dreapta care duce înapoi la linia dreaptă a boxelor.

Sursa foto: Formula 1

Portugalia are o istorie îndelungată în Formula 1, găzduind primul său Grand Prix la Porto în 1958, precum și organizând weekenduri de curse la Monsanto și Estoril de-a lungul celor 75 de ani de existență a sportului. Unii dintre cei mai mari piloți din Formula 1 au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în Portugalia, printre care Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna și Nigel Mansell.

Mai recent, Portimão a fost circuitul pe care Lewis Hamilton a depășit recordul lui Michael Schumacher de victorii din toate timpurile, după ce a obținut a 92-a victorie în 2021. Hamilton rămâne singurul pilot din grila actuală care a câștigat pe acest circuit, după ce a trecut primul linia de sosire și în 2020.

Sursa foto: ANTONIN VINCENT / AFP / Profimedia