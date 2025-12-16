dark
Formula 1: Portugalia se reîntoarce în calendarul „Marelui Circ” / Când se vor desfășura curse pe circuitul din Algarve

Daniel Simion
16 decembrie 2025
Portugalia-circuit-Algarve-Portimão
Sursa foto: Formula 1
Conducerea Formula 1 a anunțat că „Marele Circ” se va întoarce în Portugalia în 2027 și 2028, ca parte a unui acord pe doi ani cu guvernul portughez. Autódromo Internacional do Algarve, cunoscut și sub numele de Portimão, a găzduit ultima dată un Grand Prix de F1 în 2021 și a fost un loc cheie în revenirea sportului la curse în timpul pandemiei Covid-19, transmite site-ul sportului cu motor.

Primul GP din Portugalia a avut loc în 1958

Situat în idilicul Algarve, în cea mai sudică regiune a Portugaliei, cunoscut pentru plajele sale spectaculoase și farmecul istoric, circuitul de 4,6 km oferă piloților o provocare tehnică, cu schimbări dramatice de altitudine care culminează cu o coborâre abruptă până la ultima curbă la dreapta care duce înapoi la linia dreaptă a boxelor.

Portugalia-circuit-Algarve-Portimão
Sursa foto: Formula 1

Portugalia are o istorie îndelungată în Formula 1, găzduind primul său Grand Prix la Porto în 1958, precum și organizând weekenduri de curse la Monsanto și Estoril de-a lungul celor 75 de ani de existență a sportului. Unii dintre cei mai mari piloți din Formula 1 au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în Portugalia, printre care Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna și Nigel Mansell.

Mai recent, Portimão a fost circuitul pe care Lewis Hamilton a depășit recordul lui Michael Schumacher de victorii din toate timpurile, după ce a obținut a 92-a victorie în 2021. Hamilton rămâne singurul pilot din grila actuală care a câștigat pe acest circuit, după ce a trecut primul linia de sosire și în 2020.

Lewis-Hamilton-victorie-Mercedes-Portugalia-2021
Sursa foto: ANTONIN VINCENT / AFP / Profimedia

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

