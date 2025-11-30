dark
Formula 1: Verstappen câștigă în Qatar după un Safety Car și o strategie neinspirată a celor de la McLaren / Piastri pe 2, Norris pe 4 / Titlul se va decide între cei trei piloți în ultima cursă a sezonului

Ionuț Tăpălagă
30 noiembrie 2025
Max Verstappen
Max Verstappen / Sursa foto: captură YouTube
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Qatar, olandezul profitând de eroarea de strategie a rivalilor de la McLaren. Oscar Piastri a terminat al doilea, iar Lando Norris doar pe locul 4. Lupta pentru titlul mondial din Formula 1 se va decide în ultima etapă a sezonului, cu toți cei trei piloți luptând pentru trofeu.

Rezultatul din Qatar a redus diferența dintre Norris și Verstappen la doar 12 puncte înainte de finala sezonului, după o cursă în care strategia alternativă a McLaren — influențată de un Safety Car timpuriu și de limita de 25 de tururi impusă pentru fiecare set de anvelope — s-a dovedit decisivă. Verstappen a avut un start excelent, trecând de Norris în drumul spre primul viraj și urmărindu-l îndeaproape pe polemanul Oscar Piastri în debutul cursei.

Incidentul dintre Nico Hülkenberg și Pierre Gasly, produs în virajul 1, a declanșat perioada de neutralizare care a complicat calculele strategice. Majoritatea piloților au intrat devreme la boxe pentru primul dintre cele două pit-stopuri obligatorii, însă McLaren a ales să-i lase pe Piastri și Norris pe circuit, o decizie care avea să le afecteze pozițiile finale.

Piastri a reușit totuși să revină confortabil pe locul secund după ultima oprire, demonstrând un ritm competitiv pe tot parcursul cursei. În schimb, Norris s-a lovit de dificultăți în trafic: după ultimul pit-stop, britanicul a pierdut timp în spatele lui Carlos Sainz și Kimi Antonelli, reușind să-l depășească pe pilotul Mercedes abia pe penultimul tur, după o ieșire largă a italianului.

Carlos Sainz a încheiat pe podium pentru a doua oară în acest sezon, aducând un nou rezultat important pentru Williams, în timp ce Antonelli a salvat un loc cinci valoros pentru Mercedes în bătălia constructorilor.

Isack Hadjar era în drum spre un excelent loc șase înainte ca o pană la roata stânga-față, cu trei tururi rămase, să-l scoată din top 10. George Russell a profitat și a urcat pe șase, în ciuda start dificil.

Fernando Alonso, Charles Leclerc, Liam Lawson și Yuki Tsunoda au completat top 10, cu Alonso reușind să continue după o piruetă spectaculoasă în timpul cursei.

În spatele lor, Alex Albon a încheiat pe 11, urmat de Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto și Franco Colapinto. Esteban Ocon a terminat pe 15 după o penalizare de cinci secunde pentru start anticipat, iar în urma lui s-au clasat Pierre Gasly, Lance Stroll și Isack Hadjar.

Ollie Bearman a fost nevoit să abandoneze după o penalizare de 10 secunde pentru condiție nesigură a monopostului, în timp ce Nico Hülkenberg a ieșit în decor în urma contactului cu Gasly.

Rezultate cursă – Marele Premiu al Qatarului 2025

Pos Pilot Echipă Timp Diferență
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:24:38.241
2 Oscar Piastri McLaren +7.995s +7.995s
3 Carlos Sainz Williams +22.665s +22.665s
4 Lando Norris McLaren +23.315s +23.315s
5 Kimi Antonelli Mercedes +28.317s +28.317s
6 George Russell Mercedes +48.599s +48.599s
7 Fernando Alonso Aston Martin +54.045s +54.045s
8 Charles Leclerc Ferrari +56.785s +56.785s
9 Liam Lawson Racing Bulls +60.073s +60.073s
10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +61.770s +61.770s
11 Alexander Albon Williams +66.931s +66.931s
12 Lewis Hamilton Ferrari +77.730s +77.730s
13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +84.812s +84.812s
14 Franco Colapinto Alpine +1 lap +1 lap
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1 lap +1 lap
16 Pierre Gasly Alpine +1 lap +1 lap
17 Lance Stroll Aston Martin DNF DNF
18 Isack Hadjar Racing Bulls DNF DNF
NC Oliver Bearman Haas F1 Team DNF DNF
NC Nico Hülkenberg Kick Sauber DNF DNF

 

 

