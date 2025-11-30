Formula 1: Verstappen câștigă în Qatar după un Safety Car și o strategie neinspirată a celor de la McLaren / Piastri pe 2, Norris pe 4 / Titlul se va decide între cei trei piloți în ultima cursă a sezonului

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Qatar, olandezul profitând de eroarea de strategie a rivalilor de la McLaren. Oscar Piastri a terminat al doilea, iar Lando Norris doar pe locul 4. Lupta pentru titlul mondial din Formula 1 se va decide în ultima etapă a sezonului, cu toți cei trei piloți luptând pentru trofeu.
Rezultatul din Qatar a redus diferența dintre Norris și Verstappen la doar 12 puncte înainte de finala sezonului, după o cursă în care strategia alternativă a McLaren — influențată de un Safety Car timpuriu și de limita de 25 de tururi impusă pentru fiecare set de anvelope — s-a dovedit decisivă. Verstappen a avut un start excelent, trecând de Norris în drumul spre primul viraj și urmărindu-l îndeaproape pe polemanul Oscar Piastri în debutul cursei.
Incidentul dintre Nico Hülkenberg și Pierre Gasly, produs în virajul 1, a declanșat perioada de neutralizare care a complicat calculele strategice. Majoritatea piloților au intrat devreme la boxe pentru primul dintre cele două pit-stopuri obligatorii, însă McLaren a ales să-i lase pe Piastri și Norris pe circuit, o decizie care avea să le afecteze pozițiile finale.
Piastri a reușit totuși să revină confortabil pe locul secund după ultima oprire, demonstrând un ritm competitiv pe tot parcursul cursei. În schimb, Norris s-a lovit de dificultăți în trafic: după ultimul pit-stop, britanicul a pierdut timp în spatele lui Carlos Sainz și Kimi Antonelli, reușind să-l depășească pe pilotul Mercedes abia pe penultimul tur, după o ieșire largă a italianului.
Carlos Sainz a încheiat pe podium pentru a doua oară în acest sezon, aducând un nou rezultat important pentru Williams, în timp ce Antonelli a salvat un loc cinci valoros pentru Mercedes în bătălia constructorilor.
Isack Hadjar era în drum spre un excelent loc șase înainte ca o pană la roata stânga-față, cu trei tururi rămase, să-l scoată din top 10. George Russell a profitat și a urcat pe șase, în ciuda start dificil.
Fernando Alonso, Charles Leclerc, Liam Lawson și Yuki Tsunoda au completat top 10, cu Alonso reușind să continue după o piruetă spectaculoasă în timpul cursei.
În spatele lor, Alex Albon a încheiat pe 11, urmat de Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto și Franco Colapinto. Esteban Ocon a terminat pe 15 după o penalizare de cinci secunde pentru start anticipat, iar în urma lui s-au clasat Pierre Gasly, Lance Stroll și Isack Hadjar.
Ollie Bearman a fost nevoit să abandoneze după o penalizare de 10 secunde pentru condiție nesigură a monopostului, în timp ce Nico Hülkenberg a ieșit în decor în urma contactului cu Gasly.
Rezultate cursă – Marele Premiu al Qatarului 2025
|Pos
|Pilot
|Echipă
|Timp
|Diferență
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|1:24:38.241
|–
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|+7.995s
|+7.995s
|3
|Carlos Sainz
|Williams
|+22.665s
|+22.665s
|4
|Lando Norris
|McLaren
|+23.315s
|+23.315s
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+28.317s
|+28.317s
|6
|George Russell
|Mercedes
|+48.599s
|+48.599s
|7
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|+54.045s
|+54.045s
|8
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+56.785s
|+56.785s
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|+60.073s
|+60.073s
|10
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|+61.770s
|+61.770s
|11
|Alexander Albon
|Williams
|+66.931s
|+66.931s
|12
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+77.730s
|+77.730s
|13
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|+84.812s
|+84.812s
|14
|Franco Colapinto
|Alpine
|+1 lap
|+1 lap
|15
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|+1 lap
|+1 lap
|16
|Pierre Gasly
|Alpine
|+1 lap
|+1 lap
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin
|DNF
|DNF
|18
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|DNF
|DNF
|NC
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|DNF
|DNF
|NC
|Nico Hülkenberg
|Kick Sauber
|DNF
|DNF
