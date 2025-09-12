dark
FOTO Mașina de curse a lui Max Verstappen este scoasă la licitație / Un Porsche 911 GT2 RS Clubsport estimat la 650.000 de dolari

Daniel Simion
12 septembrie 2025
Sursa foto: RM Sotheby’s
Casa de licitații RM Sotheby’s scoate la vânzare Porsche-ul 911 GT2 RS Clubsport deținut de cvadruplul campion mondial în Formula 1, Max Verstappen. Modelul deținut de olandez, destinat exclusiv pistelor de curse, este evaluat între 550.000 și 650.000 de dolari, anunță casa de licitații.

Un 911 GT2 RS CLubsport cu kilometraj redus

Modelul deținut de campionul mondial poate fi considerat vârful de lance al gamei Porsche 911, întrucât este cea mai hardcore variantă comercializată de producătorul din Stuttgart. Pe de o parte, există modelele 911 Carrera, care sunt făcute pentru a oferi un nivel mediu de performanță, dar sunt axate mai mult pe utilizarea de zi cu zi.

Iar, de cealaltă parte, este acest model: un 911 GT2 RS Clubsport, care este comercializat de Porsche ca o adevărată armă pe circuite. Modelul pus la vânzare are un kilometraj redus, doar 2.190 km de la data înregistrării, datorită faptului că mașina a stat într-un depozit de când a fost importată în Statele Unite la finalul anului 2022.

Prezentat la Salonul Auto de la Los Angeles din 2018, modelul 911 GT2 RS Clubsport din generația 991, produs în serie limitată de 200 de unități, a fost numit de divizia de sporturi cu motor a Porsche „cea mai puternică mașină sport GT pentru clienți, neomologată pentru circulația pe drumurile publice, pe care am construit-o vreodată”, deoarece a depășit modelul său cel mai hardcore cu o serie de îmbunătățiri care i-au restricționat utilizarea la circuitele de curse.

GT2 RS Clubsport are componente specifice FIA

Acesta are la bază modelul GT2 RS, mai ușor și mai simplu, iar pachetul Clubsport adaugă o suită de îmbunătățiri pentru curse, inclusiv pe partea aerodinamică. Modelul licitat are o aripă spate lărgită, acoperiș din fibră de carbon, dar și elemente de caroserie conforme cu specificațiile Federației Internaționale de Automobilism (FIA). Totodată, sistemul de evacuare este îmbunătățit pentru un flux mai liber de aer.

Ca bonus, Max a semnat mașina în trei locuri separate, mai precis pe partea pasagerului a tabloului de bord, în compartimentul motorului și pe capota din carbon din față. În plus, numele său apare pe afișajul digital al tabloului de bord alături de managerul lui Verstappen, Raymond Vermeulen, și fostul său număr de mașină, 33.

În plus, mașina este asamblată la fabrica Porsche dedicată sporturilor cu motor din Flacht, alături de alte mașini de curse dedicate, precum 911 GT3 Cup, 911 RSR și 919 Hybrid LMP1, care au participat la cursa de la Le Mans. Potrivit casei de licitații, modelul poartă numărul 65 din cele 200 produse vreodată, iar factura de vânzare arată că a fost vândută original pilotului olandez, alături de un set nou de roți și un pachet de piese de schimb.

  Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic" la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice", tot la FJSC.

