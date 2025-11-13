Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competiţiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstraţiilor, arată o lege promulgată, joi, de preşedintele Nicuşor Dan, transmite Agerpres.

Este vorba de evenimente care se desfăşoară în România într-o zonă cu acces restricţionat şi demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părţi terţe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanţi şi vehiculelor acestora.

De asemenea, arată actul normativ, organizatorul evenimentului sportiv este responsabil de acoperirea prejudiciilor produse prin intermediul vehiculelor participante la eveniment atunci când nu s-a asigurat că există încheiată asigurarea facultativă sau instrumentul de garantare alternativ.

Atunci când organizatorul evenimentului sportiv nu este în măsură să acopere prejudiciile produse, răspunderea acestuia este preluată de către Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), cu excepţia prejudiciilor produse piloţilor şi vehiculelor pilotate de aceştia, plata despăgubirilor fiind efectuată din fondurile aferente Fondului naţional de protecţie.

Cheltuielile efectuate de către BAAR în acest caz, împreună cu dobânda legală aferentă, sunt recuperate de la organizatorul evenimentului sportiv şi/sau cel care a acordat autorizaţia de organizare a evenimentului sportiv în baza dreptului de regres dobândit ca urmare a efectuării plăţii.

Potrivit legii, asiguratorul RCA nu tratează asiguraţii în mod discriminatoriu şi nu suprataxează primele RCA pe baza naţionalităţii acestora sau exclusiv pe baza statului membru în care aceştia au avut reşedinţa anterioară, iar asigurătorii RCA tratează certificatele privind istoricul de daune emise în alte state membre în acelaşi mod în care le tratează pe cele emise în România.

Legea promulgată de şeful statului modifică şi completează Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.