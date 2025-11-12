Lanţul australian de restaurante Grill’d a prezentat scuze pentru că a pus un „blestem” asupra speranţelor lui Oscar Piastri de a câştiga titlul de campion de Formula 1, oferind un burger gratuit de fiecare dată când pilotul McLaren urcă pe podium, relatează Reuters, transmite News.ro.

Pilotul originar din Melbourne nu a mai terminat în primii trei de când această promoţie a fost lansată, în urmă cu cinci curse, pierzând conducerea în campionat în favoarea coechipierului său Lando Norris şi aflându-se acum la 24 de puncte în spatele acestuia.

Burgerul Piastri 81 al lanţului a fost lansat înaintea Marelui Premiu al Australiei din martie, cu sprijinul său, şi a fost relansat în septembrie, după ce pilotul a urcat pe podium în Italia şi a preluat conducerea campionatului.

De atunci, pilotul în vârstă de 24 de ani a avut accidente, coliziuni şi a acumulat puncte de penalizare, fără să mai simtă gustul şampaniei de pe podium.

Promoţia a fost apoi modificată pentru a recompensa fanii atunci când el termina o cursă – iar Piastri a abandonat cursa sprint de la Sao Paulo.

„Vă rugăm să opriţi această promoţie şi să ne daţi puţină speranţă pentru ultimele trei curse”, a implorat un fan pe pagina de Facebook a lanţului în această săptămână.

Grill’d şi-a cerut scuze pe reţelele sociale faţă de „toţi cei care cred în «blestem».

„Nu am avut niciodată intenţia de a crea un burger atât de delicios încât să schimbe cursul istoriei F1”, a adăugat compania. „Sigur, putem accepta o glumă despre un blestem. Dar să fim realişti, nu am paria niciodată împotriva unui tip ca Oscar Piastri. El este eroul nostru australian, crescut aici, şi noi vom fi întotdeauna de partea lui.”