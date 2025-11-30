Proprietarul Aston Martin, Lawrence Stroll, dă asigurări că fostul șef Red Bull, Christian Horner, nu va ajunge la echipă, în ciuda zvonurilor din ultimele zile

Proprietarul Aston Martin, Lawrence Stroll, le-a spus angajaţilor că Christian Horner nu se va alătura echipei de Formula 1, transmite News.ro.

Stroll a ţinut un discurs în faţa angajaţilor fabricii Aston Martin, în care a spus că angajarea lui Horner „nu se va întâmpla”, au declarat surse pentru BBC Sport.

Stroll a spus în discursul său că noua structură de conducere anunţată de echipă săptămâna aceasta va rămâne neschimbată.

Legendarul inginer Adrian Newey va deveni directorul echipei de la începutul anului 2026, pe lângă rolul său de partener tehnic managerial.

Actualul director al echipei şi director executiv Andy Cowell va prelua o nouă funcţie, în care va fi responsabil de stabilirea relaţiei cu noul partener pentru motoare, Honda, şi cu furnizorii de combustibil ai echipei.

Horner, care a fost concediat de Red Bull în iulie, după 20 de ani în fruntea echipei, a insistat pentru un rol la Aston Martin ca una dintre opţiunile sale pentru revenirea în F1.

Un purtător de cuvânt al Aston Martin a negat că Horner ar fi fost condus într-un tur al fabricii de către Newey la începutul acestei săptămâni.

Stroll nu a negat în discursul său că au existat discuţii cu Horner.

Dar există întrebări cu privire la faptul dacă Horner ar fi acceptat de Newey, care a părăsit Red Bull în aprilie anul trecut, cel puţin în parte din cauza deteriorării relaţiei dintre ei.

Newey era supărat din cauza acuzaţiilor de hărţuire sexuală şi comportament coercitiv şi controlator aduse împotriva lui Horner de către o angajată. Horner a fost achitat de două ori de acuzaţii în urma anchetelor interne ale Red Bull.

Horner vrea să se întoarcă în F1, dar numai într-o poziţie care să-i ofere o participaţie şi autoritate totală asupra echipei.

Cowell a fost dat la o parte după ce a devenit evident că el şi Newey aveau stiluri de conducere şi opinii diferite cu privire la modul în care ar trebui condusă echipa.

Newey este considerat, fără îndoială, cel mai mare designer din istoria F1, câştigând 12 campionate de constructori cu Williams, McLaren şi Red Bull.