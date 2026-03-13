Pilotul britanic George Russell va pleca din pole position în cursa Sprint din cadrul Chinese Grand Prix, după ce a dominat calificările desfășurate pe circuitul din Shanghai.

Potrivit G4Media.ro, pilotul echipei Mercedes-AMG Petronas Formula One Team a fost cel mai rapid, stabilind un timp de 1:31.520.

Mercedes a reușit o performanță solidă, ocupând primele două poziții ale grilei de start, deoarece pe locul secund s-a clasat colegul lui Russell, italianul Kimi Antonelli, la 0,289 secunde în spatele liderului.

📻 "He blocked me… I was going to push that lap!" Lando Norris seemingly gets held up by Kimi Antonelli at Turn 1 👀#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/hi54pW6csu — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Norris și Hamilton completează topul

Campionul mondial en-titre, britanicul Lando Norris de la McLaren Formula 1 Team, a încheiat calificările pe locul al treilea, cu o întârziere de 0,621 secunde față de Russell.

Pe poziția a patra s-a clasat multiplul campion mondial Lewis Hamilton, care pilotează pentru Scuderia Ferrari. Britanicul a fost cronometrat cu 0,641 secunde mai lent decât Russell.

Topul primilor șase a fost completat de australianul Oscar Piastri (McLaren), la 0,704 secunde, și de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), la 1,008 secunde.

Verstappen, surpriza negativă a calificărilor

Una dintre surprizele sesiunii a fost evoluția modestă a campionului mondial olandez Max Verstappen de la Red Bull Racing. Acesta a terminat doar pe locul opt, cu o întârziere de 1,734 secunde față de Russell.

În fața sa s-a clasat pilotul francez Pierre Gasly de la Alpine F1 Team, pe poziția a șaptea.

Programul Marelui Premiu al Chinei

Weekendul de cursă continuă sâmbătă, când este programată cursa Sprint, urmată de calificările pentru cursa principală.

14 martie Cursa Sprint: 05:00 – 06:00 Calificări Grand Prix: 09:00 – 10:00

15 martie Cursa Marelui Premiu al Chinei: 09:00



Clasamentul piloților după prima etapă a sezonului

După etapa inaugurală a sezonului, desfășurată în Australia, liderul clasamentului piloților este George Russell, cu 25 de puncte, urmat de Kimi Antonelli (18) și Charles Leclerc (15).

În clasamentul constructorilor conduce Mercedes, cu 43 de puncte, înaintea Ferrari (27) și McLaren (10).

Sezonul 2026 de Formula One World Championship a debutat pe 8 martie în Australia și se va încheia pe 6 decembrie, la Abu Dhabi, după un calendar de 24 de curse.