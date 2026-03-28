Kimi Antonelli (Mercedes) va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, pe circuitul Suzuka. Italianul a fost urmat de coechipierul său, George Russell, în timp ce Oscar Piastri (McLaren) a obținut al treilea timp.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În schimb, Max Verstappen a fost eliminat în Q2 și va pleca în cursă de pe poziția a 11-a, notează G4Media.ro.

Cursa este programată duminică, 29 martie, de la ora 08:00 (ora României).

Antonelli confirmă forma bună

Antonelli a obținut al doilea pole position consecutiv din acest sezon, după cel din China. Pilotul Mercedes a înregistrat un timp de 1:28.778, fiind urmat de Russell la 0,298 secunde.

Piastri a fost al treilea (+0,354), în timp ce Charles Leclerc (Ferrari) a ocupat locul patru (+0,627). Lando Norris (McLaren) a completat top 5 (+0,631).

Lewis Hamilton (Ferrari) a încheiat calificările pe locul șase, la +0,789 secunde de lider.

Verstappen, în afara top 10

Calificările nu au decurs favorabil pentru Verstappen, care nu a reușit să treacă de Q2 și va lua startul de pe locul 11.

Mai mulți piloți, printre care Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso și Lance Stroll nu au înregistrat tururi cronometrate.

Clasamentele sezonului

În clasamentul piloților, lider este Russell, cu 51 de puncte, urmat de Antonelli (47) și Leclerc (34).

La constructori, Mercedes conduce cu 91 de puncte, fiind urmată de Ferrari (67) și McLaren (18).

Sezonul de Formula 1 a început în Australia și continuă la Suzuka, următoarele etape fiind programate în Bahrain și Arabia Saudită, ambele amânate. Campionatul include în total peste 20 de curse, urmând să se încheie în decembrie, la Abu Dhabi.