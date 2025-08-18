VIDEO Ford Transit doboară noi recorduri / Modelul Supervan 4.2 a devenit cea mai rapidă dubă pe Nürburgring

Ford Transit deține statutul de cea mai cunoscută autoutilitară, cu peste 13 milioane de exemplare vândute pe parcursul a 60 de ani de existență. La puțin după aniversarea sa, Ford a dus pe „Iadul Verde” o versiune de curse pentru a stabili noi recorduri. Totodată, producătorul anunță într-un comunicat de presă că acest record este în memoria lui Sabine Scmitz, care a decedat în urmă cu patru ani.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Prima apariție oficială a dubei pe ’Ring

Ford transmite că duba are „un statut legendar”, la fel de legendarul Nürburgring. Acest statut poate fi atribuit unui episod din emisiunea TV Top Gear cu prezentatorul de atunci Jeremy Clarkson și regretata specialistă a „Iadului Verde”, Sabine Schmitz.

Premisa de atunci a emisiunii a fost să îl facă pe Clarkson să conducă un Jaguar S-Type pe circuitul de peste 20 de kilometri în mai puțin de 10 minute, și a reușit în 9:59. Odată ce acesta reușește această performanță, Schmitz face declarația acum celebră:

„Pot merge mai repede decât asta într-un Ford Transit”, spunea pilotul german Sabine Schmitz.

La un an după, Richard Hammond a vrut să demonstreze atât capabilitățile șoferiței, cât și cele ale dubei Ford Transit. Astfel, a făcut o vizită până în Germania, unde Schmitz a pilotat până la limită duba în încercarea de a scoate un timp de sub 10 minute. S-au folosit mai multe practici în încercarea de a bate acel timp, care au inclus ușurarea dubei cu aproximativ 30 de kilograme, dar și folosirea unui Dodge Viper de curse pentru efectul de slipstream.

Sursa: BBC

Din păcate, încercarea nu a avut succes, timpul final fiind de 10:08:049. Dar Ford a decis că este timpul să retrăiască acel moment.

Timp-record pe Nürburgring și omagiu pentru Schmitz

În mâinile pilotului Romain Dumas, SuperVan 4.2 a reușit să înregistreze un timp incredibil de 6:48.393, ceea ce îl face al nouălea cel mai rapid vehicul care a completat vreodată un tur cronometrat pe Nürburgring. Pentru a pune acest lucru în context, înseamnă că această dubă este mai rapidă decât un Porsche 911 GT3RS și Chevrolet Corvette ZR1X.

Producătorul american a revenit în Germania cu duba Supervan 4.2, un model electric de 2.000 de cai putere, conceput pentru a concura și a cuceri unele dintre cele mai mari circuite și evenimente din lume. SuperVan 4.2 deține deja recorduri la Bathurst și a fost câștigător la Pikes Peak. Compania a transmis că acest record este in memoriam Sabine Schmitz, dar și că ea a jucat un rol important în această poveste.

„Nu va fi uitată niciodată”, declară Ford.