Yamaha trece oficial la motorul V4 în MotoGP începând cu sezonul 2026

Yamaha Motor Co., Ltd. a confirmat că motocicletele YZR-M1 vor adopta configurația V4 începând cu sezonul MotoGP 2026, marcând o schimbare majoră în filosofia tehnică a constructorului din Iwata. Decizia reprezintă o tranziție planificată, care, potrivit producătorului, subliniază continuitatea și transparența în dezvoltarea viitoarelor motoare.

Motorul cu patru cilindri în linie a fost, timp de decenii, un element definitoriu al identității Yamaha în competițiile de top. Această configurație a stat la baza succeselor obținute de nume precum Valentino Rossi, Jorge Lorenzo și Fabio Quartararo. De-a lungul istoriei sale în MotoGP, motorul a luat parte la 429 de Mari Premii, a obținut 125 de victorii, peste 350 de clasări pe podium și a contribuit la câștigarea a opt titluri mondiale la piloți, șapte titluri la echipe, cinci titluri la constructori și cinci Triple Crown.

Noul motor V4 este proiectat să ofere avantaje în accelerație, stabilitate la frânare și adaptare superioară la cerințele actuale privind anvelopele și aerodinamica. Yamaha afirmă că ritmul accelerat al dezvoltării pe parcursul sezonului 2025 demonstrează angajamentul de a rămâne competitivă la nivel tehnologic, fără a se îndepărta de moștenirea sa sportivă.

Marele Premiu al Comunității Valencia a reprezentat ultima apariție în cursă a motorului cu patru cilindri în linie, punând capăt unei ere istorice pentru Yamaha în MotoGP. Începând cu testul oficial de marți de la Valencia, toți piloții Yamaha vor utiliza noul motor V4, marcând începutul unei etape tehnice noi pentru echipă.

Massimo Bartolini, director tehnic Yamaha Factory Racing, a explicat amploarea schimbării: „Decizia de a adopta un motor V4 nu a fost luată ușor. Procesul de dezvoltare a fost extins, analizând fiecare aspect al performanței, de la accelerație la comportamentul în viraje. Am concluzionat că această configurație oferă diferențele de care avem nevoie pentru a transforma potențialul în avantaje concrete.”

Bartolini a adăugat că aparițiile de tip wild card din 2025 au confirmat direcția aleasă, subliniind că, deși noul motor se află la începutul procesului de dezvoltare, acesta oferă baza necesară pentru a reveni în lupta de vârf. Tot el a precizat că trecerea la motorul V4 reprezintă și o decizie strategică, având în vedere regulamentul tehnic ce urmează să intre în vigoare în 2027, când această configurație va oferi avantaje în ceea ce privește arhitectura motocicletei și dezvoltarea aerodinamică.

Yamaha intră astfel într-o nouă etapă tehnică, pregătind platforma pentru sezoanele viitoare și pentru adaptarea la noile reguli care vor remodela clasa MotoGP.