Nissan reduce la jumătate planul de producție pentru noul model Leaf, din cauza lipsei bateriilor

Nissan Motor și-a revizuit în jos planul de producție pentru noul model al vehiculului electric Leaf cu mai mult de jumătate pentru perioada septembrie-noiembrie, din cauza întârzierilor în aprovizionarea cu baterii, relatează cotidianul economic Nikkei, citat de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Producția mai mică decât cea preconizată a bateriilor la o filială Nissan a determinat revizuirea planului, a afirmat Nikkei, adăugând că producătorul auto japonez intenționează să lanseze noul model EV până la sfârșitul anului.

Ziarul nu a specificat obiectivele de producție inițiale sau revizuite, dar a scris că planul de producție a fost redus cu până la câteva mii de vehicule pe lună la fabrica sa din Tochigi, estul Japoniei, care produce noua versiune a modelului Leaf pentru piețele din SUA și Japonia.

Nissan, care a trecut de la pionier al vehiculelor electrice pe piața de masă la un producător rămas în urmă, de când primul său model a intrat în showroom-uri în 2010, mizează pe noua versiune a modelului Leaf pentru a-și revigora vânzările pe acest sector auto.

Nu este prima dată când producția de vehicule electrice a Nissan se confruntă cu probleme.

În 2023, un alt vehicul electric al Nissan, Ariya, a fost afectat de probleme la linia de producție de înaltă tehnologie din fabrica Tochigi, a raportat Reuters la momentul respectiv.

Acțiunile Nissan au închis în scădere cu 0,4% înainte de știrea publicată de Nikkei, subperformând media de referință, care a crescut cu 0,3%.