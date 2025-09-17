dark
Nissan reduce la jumătate planul de producție pentru noul model Leaf, din cauza lipsei bateriilor

Ștefan Munteanu
17 septembrie 2025
Sursa foto: Nissan
Nissan Motor și-a revizuit în jos planul de producție pentru noul model al vehiculului electric Leaf cu mai mult de jumătate pentru perioada septembrie-noiembrie, din cauza întârzierilor în aprovizionarea cu baterii, relatează cotidianul economic Nikkei, citat de Reuters.

Producția mai mică decât cea preconizată a bateriilor la o filială Nissan a determinat revizuirea planului, a afirmat Nikkei, adăugând că producătorul auto japonez intenționează să lanseze noul model EV până la sfârșitul anului.

Ziarul nu a specificat obiectivele de producție inițiale sau revizuite, dar a scris că planul de producție a fost redus cu până la câteva mii de vehicule pe lună la fabrica sa din Tochigi, estul Japoniei, care produce noua versiune a modelului Leaf pentru piețele din SUA și Japonia.

Nissan, care a trecut de la pionier al vehiculelor electrice pe piața de masă la un producător rămas în urmă, de când primul său model a intrat în showroom-uri în 2010, mizează pe noua versiune a modelului Leaf pentru a-și revigora vânzările pe acest sector auto.

Nu este prima dată când producția de vehicule electrice a Nissan se confruntă cu probleme.

În 2023, un alt vehicul electric al Nissan, Ariya, a fost afectat de probleme la linia de producție de înaltă tehnologie din fabrica Tochigi, a raportat Reuters la momentul respectiv.

Acțiunile Nissan au închis în scădere cu 0,4% înainte de știrea publicată de Nikkei, subperformând media de referință, care a crescut cu 0,3%.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

