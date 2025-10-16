Noul sistem de semaforizare din Sfântu Gheorghe, realizat cu fonduri europene, intră treptat în funcţiune

Noul sistem de semaforizare din Sfântu Gheorghe, extins şi modernizat cu fonduri europene, va deveni complet funcţional până la sfârşitul acestui an, au anunţat, miercuri, autorităţile locale, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei, până în prezent au fost instalate 12 semafoare noi, în mai multe intersecţii din municipiu, printre care bulevardul gen. Grigore Bălan – strada Ciucului, bulevardul 1 Decembrie 1918 – strada Nicolae Bălcescu, străzile Vasile Goldiş – Andrei Şaguna şi bulevardul 1 Decembrie 1918 – zona Moto Velo, care vor fi activate treptat, pe măsură ce vor fi conectate la centrul de comandă.

„Procedurile administrative privind alimentarea cu energie electrică a noilor semafoare sunt în curs, acestea urmând să fie finalizate în câteva săptămâni. În ultima perioadă au fost puse în funcţiune noile semafoare montate în intersecţiile care au fost şi până acum semaforizate, iar cele nou instalate vor intra treptat în operare în următoarele săptămâni. Noul sistem este conceput să comunice direct cu un centru de comandă care va optimiza în timp real circulaţia, adaptând durata semnalelor la volumul traficului din fiecare zonă”, se arată într-un comunicat de presă postat pe pagina de internet a Primăriei.

Autorităţile locale au precizat că proiectul are ca scop fluidizarea traficului şi crearea unui management modern al circulaţiei, bazat pe un plan tehnic realizat de specialişti.

Proiectul, parte a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, include, printre altele, şi modernizarea staţiilor de autobuz, cu automate de bilete şi un server central care va permite o gestionare unitară a transportului public.