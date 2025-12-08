Elon Musk afirmă că noul software Tesla permite trimiterea de mesaje text în timpul șofatului / Acest lucru este ilegal în majoritatea statelor SUA

Elon Musk, CEO-ul Tesla, a declarat într-o postare pe X că proprietarii de mașini electrice americane pot de acum să trimită mesaje text și să șofeze. Potrivit TechCrunch, acest lucru este posibil ca urmare a celei mai recente actualizări la sistemul de conducere autonomă Full Self-Driving (Supervised), în ciuda faptului că acest lucru este ilegal în majoritatea statelor din SUA, dar și la nivelul întregii Uniuni Europene și a Marii Britanii.

Musk: Funcția este activă „în funcție de contextul traficului din jur”

Musk a răspuns unui alt utilizator care observase că cea mai recentă actualizare a software-ului, cunoscută sub numele de FSD, nu afișa un avertisment atunci când folosea telefonul în timp ce conducea. CEO-ul Tesla a scris că actualizarea permite acest lucru „în funcție de contextul traficului din jur”.

Musk nu a oferit detalii, iar Tesla nu are o echipă de relații publice care să poată furniza mai multe informații. Musk nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail. Aproape toate cele 50 de state au interzis trimiterea de mesaje text în timpul conducerii, iar aproximativ jumătate dintre state au interzis utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii, potrivit Biroului de Statistică al Transporturilor din SUA.

Cum funcționează FSD al Tesla

În ciuda entuziasmului perpetuu al lui Musk, FSD rămâne un sistem de asistență la conducere care nu face vehiculele Tesla complet autonome. Inițial, șoferii trebuiau să țină mâinile pe volan chiar și atunci când FSD era activat. Această cerință a fost ulterior eliminată, permițând șoferilor să nu mai țină mâinile pe volan, atâta timp cât camera din cabină detecta că aceștia erau atenți la drum.

FSD utilizează o combinație de camere din interiorul cabinei și senzori pe volan pentru a monitoriza atenția șoferului. Și deoarece FSD este doar un software de asistență la conducere, și nu un sistem complet autonom, șoferii trebuie să fie pregătiți să preia controlul vehiculului dacă sistemul întâlnește o situație pe care nu o poate gestiona.

Această predare a controlului este adesea o componentă majoră a accidentelor care implică utilizarea sistemelor de asistență la conducere. Musk însuși a declarat în trecut că Autopilot, sistemul de asistență la conducere care vine standard în toate modelele Tesla, îi făcea uneori pe șoferi prea încrezători. Autoritățile de reglementare au descoperit peste o duzină de accidente mortale în care Autopilot era activ.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) investighează în prezent software-ul FSD după ce a descoperit peste 50 de rapoarte privind nerespectarea semaforului roșu sau traversarea pe benzi greșite. NHTSA investighează, de asemenea, FSD pentru accidente raportate în condiții de vizibilitate redusă.