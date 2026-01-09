dark
Noul Volvo EX60 va avea o autonomie electrică de 810 kilometri / Suedezii promit 340 km de autonomie în doar 10 minute de încărcare

Daniel Simion
9 ianuarie 2026
Volvo-EX60-SUV-electric
Sursa foto: Volvo
Volvo anunță data de lansare pentru noul său SUV electric. Potrivit unui comunicat de presă, Volvo EX60, o mașină electrică „fără compromisuri”, va fi lansat pe 21 ianuarie. Suedezii promit un vehicul cu o autonomie de 810 kilometri și viteză de încărcare de până la 400 kW.

CTO-ul Volvo anunță „sfârșitul range anxiety

Autonomia de 810 kilometri cu o singură încărcare, în ciclu WLTP, este atinsă în configurația cu tracțiune integrală. Compania transmite că inginerii săi optimizat autonomia mașinii pentru condusul în condiții reale și pentru experiența clienților în condusul zilnic.

„Cu noua noastră arhitectură pentru vehicule electrice, abordăm direct principalele îngrijorări ale clienților atunci când iau în considerare trecerea la o mașină complet electrică. Rezultatul este o autonomie de top și viteze de încărcare rapide, marcând sfârșitul range anxiety (anxietății legate de autonomie, n.r.)”, spune Anders Bell, director tehnic la Volvo Cars.

Volvo transmite că și timpii de încărcare vor fi optimizați, prin infrastructura de 800 V a mașinii, dar și puterea maximă de încărcare de 400 kW. Concret, 340 de kilometri de autonomie pot fi adăugați în doar 10 minute de încărcare. Totodată, suedezii oferă o garanție de 10 ani pentru baterie. Integrarea bateriei direct în structura mașinii cu tehnologia cell-to-body și dezvoltarea motoarelor electrice in-house fac ca EX60 să fie „eficient din punct de vedere energetic” și să „reducă greutatea excesivă”.

Volvo EX60 va fi prezentat în integralitate pe 21 ianuarie, evenimentul fiind transmis în direct pe YouTube.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

