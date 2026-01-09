Noul Volvo EX60 va avea o autonomie electrică de 810 kilometri / Suedezii promit 340 km de autonomie în doar 10 minute de încărcare

Volvo anunță data de lansare pentru noul său SUV electric. Potrivit unui comunicat de presă, Volvo EX60, o mașină electrică „fără compromisuri”, va fi lansat pe 21 ianuarie. Suedezii promit un vehicul cu o autonomie de 810 kilometri și viteză de încărcare de până la 400 kW.

CTO-ul Volvo anunță „sfârșitul range anxiety”

Autonomia de 810 kilometri cu o singură încărcare, în ciclu WLTP, este atinsă în configurația cu tracțiune integrală. Compania transmite că inginerii săi optimizat autonomia mașinii pentru condusul în condiții reale și pentru experiența clienților în condusul zilnic.

„Cu noua noastră arhitectură pentru vehicule electrice, abordăm direct principalele îngrijorări ale clienților atunci când iau în considerare trecerea la o mașină complet electrică. Rezultatul este o autonomie de top și viteze de încărcare rapide, marcând sfârșitul range anxiety (anxietății legate de autonomie, n.r.)”, spune Anders Bell, director tehnic la Volvo Cars.

Volvo transmite că și timpii de încărcare vor fi optimizați, prin infrastructura de 800 V a mașinii, dar și puterea maximă de încărcare de 400 kW. Concret, 340 de kilometri de autonomie pot fi adăugați în doar 10 minute de încărcare. Totodată, suedezii oferă o garanție de 10 ani pentru baterie. Integrarea bateriei direct în structura mașinii cu tehnologia cell-to-body și dezvoltarea motoarelor electrice in-house fac ca EX60 să fie „eficient din punct de vedere energetic” și să „reducă greutatea excesivă”.

Volvo EX60 va fi prezentat în integralitate pe 21 ianuarie, evenimentul fiind transmis în direct pe YouTube.