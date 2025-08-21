O companie din Germania oferă o a doua viață bateriilor uzate provenite de la automobilele electrice

În Germania, bateriile uzate provenite de la automobilele electrice încep o a doua viaţă, fiind recondiţionate şi folosite pentru a stoca electricitatea produsă de instalaţiile regenerabile, un proces care susţine tranziţia energetică a ţării, dependentă încă de cărbune şi gaze, informează AFP, citată de Agerpres.

Start-up-ul german Voltfang a inaugurat marţi, în mod oficial, la Aachen, în apropiere de graniţa cu Belgia şi Ţările de Jos, o uzină în care bateriile uzate provenite de la automobilele electrice sunt asamblate în unităţi de mărimea unui frigider, ce pot fi utilizate de locuinţe şi companii pentru a stoca excesul de electricitate produs de panourile fotovoltaice şi turbinele eoliene. Cu aproximativ 100 de angajaţi, Voltfang (cuvânt care în germană înseamnă prinderea volţilor) susţine că are cea mai mare facilitate din Europa destinată recondiţionării bateriilor litiu-ion.

Directorul general de la Voltfang, David Oudsandji, speră că va ajuta cea mai mare economie a Europei să şi reducă dependenţa de combustibili fosili şi să se bazeze din ce în ce mai mult pe energiile regenerabile. „Vrem să asigurăm suveranitatea europeană în furnizarea de energie prin susţinerea producţiei de energie regenerabilă graţie stocării. Putem produce cantităţi mari de electricitate din surse fotovoltaice şi eoliene, pe care să le stocăm în mod descentralizat peste tot în Germania şi să le distribuim. Dacă bateriile pot fi conectate la reţeaua de electricitate, nu vom mai avea nevoie de cărbune”, spune Oudsandji.

Înfiinţat în 2020 de trei studenţi la Politehnica din Aachen, Voltfang îşi propune ca până în 2030 să producă suficiente sisteme capabile să stocheze 1 GWh de electricitate pe an, adică echivalentul consumului anual pentru 300 de gospodării. Este doar unul din mai mulţi paşi mici destinaţi să ajute Germania în tranziţia sa energetică.

Anul trecut, regenerabilele au reprezentat 60% din electricitatea produsă în Germania, iar obiectivul pentru 2030 este un procent de 80%. O problemă pentru energia din sursele regenerabile este că are un caracter intermitent, astfel că în zilele când nu bate vântul sau nu străluceşte soarele Germania trebuie să importe energie produsă în centralele nucleare din Franţa sau termocentralele pe cărbune din Polonia.

Soluţiile energetice descentralizate, precum stocarea în baterii, vor juca „un rol major în crearea de sisteme energetice eficiente”, estimează Marc Sauthoff, expert în cadrul firmei de consultanţă Roland Berger. Potrivit acestei firme, piaţa soluţiilor de stocare staţionare din Germania cunoaşte o creştere exponenţială, capacităţi de aproximativ 6 GWh fiind instalate în 2024, de la 2,5 GWh în 2022. Şi această capacitate ar urma să se multiplice în următorii ani.

Cu toate acestea, există şi obstacole. Unul dintre ele este că oferta de baterii uzate provenite de la automobile electrice este încă una redusă, în condiţiile în care majoritatea vehiculelor electrice din Europa circulă doar de câţiva ani. În plus, bateriile second hand se confruntă cu o scădere a preţurilor la bateriile noi, produse în principal în China, care sunt mai eficiente şi mai ieftine, astfel că firmele europene au dificultăţi în a concura cu baterii recondiţionate.

Oudsandji recunoaşte că testarea şi recondiţionarea bateriilor vechi este „un proces mai complex” decât simpla cumpărare a unor baterii noi. „Însă marele avantaj este că este un proces mai sustenabil. Ne permite să punem la punct o economie circulară, asigurând astfel independenţa Europei în aprovizionarea cu resurse”, spune directorul Voltfang.