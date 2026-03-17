Omniasig Vienna Insurance Group a lansat ecoPILOT, o aplicație mobilă dedicată șoferilor responsabili, menită să promoveze siguranța rutieră, sustenabilitatea și implicarea socială, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Aplicația este disponibilă gratuit pentru toți clienții persoane fizice care dețin o poliță CASCO valabilă la Omniasig.

ecoPILOT combină tehnologia telematics cu beneficii concrete pentru utilizatori, creând un parteneriat activ între companie și client. Aplicația colectează date despre viteza, frânarea, accelerarea, virajele și folosirea telefonului mobil în timpul condusului, analizând fiecare călătorie și oferind un scor de siguranță care reflectă stilul de conducere al șoferului.

Utilizatorii sunt încurajați să adopte un stil de condus preventiv prin provocări și recompense: punctele acumulate pot fi transformate în produse utile, în bonusuri oferite de rețeaua OMV din România sau pot fi donate către proiecte de mediu și cauze sociale ale ONG-urilor partenere.

„ecoPILOT reflectă grija noastră pentru siguranța clienților și oferă beneficii reale. Aplicația sprijină pilonii strategici Omniasig – siguranța rutieră și soluțiile inovative bazate pe tehnologie, adaptate comportamentului clienților. Folosind împreună instrumentele potrivite, putem reduce riscul de accidente și chiar salva vieți”, a declarat Mihai Tecău, președinte directorat Omniasig.

România se află printre țările cu cea mai mare mortalitate rutieră din UE, cu 78 de decese la un milion de locuitori, mult peste media europeană de 44. Uniunea Europeană și-a propus reducerea cu 50% a numărului de decese până în 2030, iar unele state, precum Polonia, Lituania și Slovenia, au reușit deja să reducă mortalitatea cu 33–35% în 2024 față de 2019.

Omniasig Vienna Insurance Group activează în România din 1995, având un portofoliu de peste 100 de produse și o rețea națională extinsă. La nivel internațional, grupul Vienna Insurance Group (VIG) include peste 50 de companii de asigurări și fonduri de pensii în 30 de țări, cu aproximativ 30.000 de angajați și 33 de milioane de clienți, și este listat la bursele din Viena, Praga și Budapesta.