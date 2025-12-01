Parada automobilelor de epocă, de Ziua Naţională, la Arad/ Cele mai vechi modele de maşini participante sunt din perioada interbelică

Peste 40 de autoturisme de epocă au participat, luni, de Ziua Naţională, la o paradă inedită organizată la Arad de Retromobil Club România şi de Consiliul Judeţean. Potrivit autorităţilor locale, manifestarea s-a dorit a fi „un semnal” că nu a fost uitat rolul Aradului în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Cele mai vechi modele de masini care au participat la paradă sunt din perioada interbelică, transmite News.ro.

„Am susţinut această idee originală pentru că Aradul are mulţi pasionaţi de retromobile, oameni foarte activi, care au iniţiat această paradă pentru a puncta într-un mod distinct aniversarea Unirii. Le mulţumesc participanţilor şi arădenilor care au susţinut acest eveniment”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean.

Potrivit autorităţilor, cele mai vechi modele de maşini care au participat la inediata paradă datează din perioada interbelică.