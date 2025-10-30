„Crime cars”: Parchetul European anchetează o rețea care importa ilegal mașini avariate din Elveția / Peste 100 de percheziții în Polonia. Pagube de peste 10 milioane de euro

Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operațiune împotriva unei organizații criminale suspectate că importa mașini avariate din Elveția în Polonia, evitând plata taxelor vamale și a TVA-ului.

Potrivit comunicatului oficial, autoritățile au efectuat 105 percheziții pe teritoriul Poloniei, în cadrul investigației denumite „Crime Cars”.

Acțiunea, desfășurată cu sprijinul a peste 200 de polițiști, a vizat firme de transport, personal vamal, ateliere auto, dealeri și locuințele suspecților din mai multe regiuni ale țării.

În urma perchezițiilor, au fost audiate 30 de persoane suspectate și 20 de martori, au fost emise opt ordine de înghețare a bunurilor, iar 32 de autovehicule au fost confiscate.

Conform anchetei, rețeaua era formată din companii elvețiene, conduse în principal de directori polonezi sau de origine poloneză.

Acestea achiziționau vehicule avariate de la societăți de asigurare elvețiene, prin intermediul unor platforme online, iar apoi organizau transportul mașinilor către Polonia, trecând prin Germania. În momentul trecerii frontierelor, suspecții ar fi declarat importurile la birourile vamale de la granițele Elveției cu Germania sau ale Germaniei cu Polonia, prezentând documente falsificate.

Anchetatorii suspectează că gruparea a folosit declarații de origine falsificate, prin care se susținea în mod eronat că mașinile au fost asamblate în Uniunea Europeană. În acest mod, suspecții ar fi beneficiat în mod fraudulos de o excepție de la plata taxelor vamale, rezervată vehiculelor cu origine declarată în UE.

De asemenea, ar fi emis facturi false pentru a declara o valoare mai mică a vehiculelor la vamă, reducând astfel sumele datorate ca taxe și TVA la import.

După introducerea în țară, mașinile erau reparate în ateliere auto și vândute ulterior în Polonia printr-o rețea de dealeri controlați de organizație. Potrivit estimărilor, peste 27.000 de vehicule au fost comercializate prin acest mecanism, producând o pagubă totală de peste 10 milioane de euro bugetului Uniunii Europene și bugetelor naționale.

Operațiunea a fost realizată cu sprijinul mai multor structuri regionale ale Poliției Poloneze specializate în combaterea criminalității economice, precum și al Poliției Metropolitane din Varșovia. Asistență suplimentară a fost oferită de autoritățile vamale germane.

„Acțiunea de ieri este rezultatul unei cooperări transfrontaliere eficiente între autoritățile germane, poloneze și elvețiene, sub coordonarea Parchetului European. Scopul nostru este să protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene și să combatem frauda vamală și fiscală organizată”, a precizat EPPO într-un comunicat.

Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive de către o instanță competentă.