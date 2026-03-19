Ministerul Energiei anunță că piața carburanților din România funcționează în condiții stabile, iar accesul la produse petroliere este asigurat, gradul de realizare al stocurilor de urgență fiind de peste 102%, transmite Agerpres.

„Ministerul Energiei gestionează stocuri de urgență de peste 2 milioane tone echivalent petrol (tep), în calitate de Autoritate Competentă pentru constituirea și menținerea rezervelor minime de țiței și produse petroliere pentru situații de urgență.

Gradul de realizare actualizat al stocurilor este de peste 102%”, se arată în comunicatul instituției.

Stocurile de urgență pot acoperi consumul intern pentru aproximativ 45 de zile, iar stocurile delegate în extern asigură o perioadă similară, totalizând circa 90 de zile.

Aceste rezerve sunt destinate gestionării situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionare, a crizelor locale sau a situațiilor de urgență deosebită, conform Legii nr. 85/2018.

Ministerul precizează că mecanismul de constituire, menținere și monitorizare a stocurilor de urgență, inclusiv cele delegate extern, este aplicat uniform în Uniunea Europeană.

Totodată, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis Guvernului și liderilor coaliției un set de propuneri pentru limitarea efectelor conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România, propuneri aflate în analiză la structurile competente.