Numărul accidentelor rutiere grave și al victimelor acestora a înregistrat o scădere în anul 2025 comparativ cu 2024, arată datele publicate de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit statisticilor oficiale, pe parcursul anului trecut, la nivel național au fost înregistrate 3.950 de accidente rutiere grave. Acestea s-au soldat cu decesul a 1.293 de persoane și rănirea gravă a altor 3.125 de oameni.

Comparativ cu anul 2024, numărul accidentelor a scăzut cu 285 de cazuri, ceea ce reprezintă un declin de 6,7%. De asemenea, s-au înregistrat cu 185 mai puține persoane decedate (-12,5%) și cu 122 mai puține persoane rănite grav (-3,7%).

Principalele cauze ale accidentelor grave

Datele IGPR indică faptul că, în 2025, cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere grave au fost traversarea neregulamentară a pietonilor, responsabilă pentru 16,1% din totalul evenimentelor, neadaptarea vitezei la condițiile de drum (15,3%) și neacordarea priorității de trecere vehiculelor (9,5%).

Pentru reducerea riscului rutier, polițiștii au desfășurat pe parcursul anului 67.126 de acțiuni de prevenire și control, vizând în special aceste cauze majore.

În urma controalelor efectuate în trafic, polițiștii au aplicat, în 2025, un total de 2.792.044 de sancțiuni contravenționale. Totodată, au fost reținute 190.441 de permise de conducere și retrase 103.381 de certificate de înmatriculare, precum și 22.760 de plăcuțe de înmatriculare.

În aceeași perioadă, aproximativ 28.700 de persoane aflate sub influența alcoolului au fost depistate la volan și scoase din trafic.

Polițiștii au constatat 36.756 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. Dintre acestea, 11.665 au fost comise de șoferi aflați sub influența alcoolului, iar 3.858 de persoane conduceau sub influența substanțelor psihoactive.

Monitorizarea traficului și sesizările cetățenilor

Începând cu 1 ianuarie 2025, la nivel național a fost implementat sistemul automat de monitorizare a traficului rutier e-SIGUR. Acesta presupune colectarea de date cu ajutorul dispozitivelor radar de tip pistol, amplasate în afara părții carosabile, în locuri vizibile.

Pe parcursul anului trecut, prin intermediul acestui sistem au fost aplicate peste 21.000 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 89 de permise de conducere au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h, iar alte patru permise pentru depășirea limitei cu peste 70 km/h. De asemenea, au fost constatate 121 de infracțiuni, dintre care 103 pentru fals în declarații și 18 la regimul rutier.

Pentru combaterea comportamentului agresiv în trafic, autoritățile au dezvoltat și platforma software e-SAR, care permite cetățenilor să transmită sesizări privind încălcările grave ale regulilor de circulație. În 2025, 1.053 de astfel de sesizări au fost soluționate prin întocmirea proceselor-verbale de contravenție și suspendarea dreptului de a conduce.

Datele prezentate de IGPR indică o tendință de îmbunătățire a siguranței rutiere, pe fondul intensificării controalelor, al utilizării tehnologiei și al implicării cetățenilor în semnalarea comportamentelor periculoase din trafic.